Ces futurs smartphones Android haut de gamme auraient une batterie monstrueuse

D'après les informations d'un leaker, trois smartphones Android haut de gamme pas encore sortis disposeraient d'une batterie à la capacité très élevée. Pour l'un des modèles, la différence avec le précédent est impressionnante.

Nos smartphones sont de plus en plus fins, de plus en plus puissants, de plus en plus intelligents, mais pas de plus en plus endurants. Ou alors trop peu pour que l'on s'en rende vraiment compte à l'usage. Ce n'est pas faute d'augmenter régulièrement la capacité des batteries qui équipent nos appareils pourtant. Sauf que le plus souvent, la hausse sert tout juste à compenser le gain de performances obtenu par l'utilisation de composants plus modernes.

Remarquez que c'est surtout vrai pour les smartphones haut de gamme. Les modèles plus abordables ne cherchant pas à gagner quelques millimètres d'épaisseur à tout prix peuvent en théorie accueillir des batteries allant jusqu'à 15 000 mAh comme chez Realme. Il n'est également pas rare de voir celles des mobiles d'entrée de gamme afficher 7 000 mAh, en témoigne par exemple le Poco M7 de Xiaomi. Cela ne veut pas dire que les “flagships” sont condamnés heureusement. Du moins si l'on en croit ce leaker.

L'autonomie de ces 3 mobiles Android à venir devrait battre des records

Sur X (Twitter), le tipster Yogesh Brar poste le message laconique suivant : “Pro flagship batteries. 6,300mAh, 6,500mAh, 7,550mAh. X,V,O“. Étant donné les initiales citées, on en déduit qu'il annonce les capacités de batteries des 3 modèles suivants :

Xiaomi 16 Pro : 6 300 mAh (contre 6 100 pour le 15 Pro).

(contre 6 100 pour le 15 Pro). vivo X300 Pro : 6 500 mAh (contre 6 000 pour le X200 Pro).

(contre 6 000 pour le X200 Pro). Oppo Find X9 Pro : 7 550 mAh (contre 5 910 pour le X8 Pro).

Si la hausse est moindre chez Xiaomi et vivo, elle impressionne chez Oppo avec un gain de 1 640 mAh par rapport au modèle actuel. En admettant que ces affirmations soient vraies, il n'est malgré tout pas sûr que nous voyions débarquer ces smartphones chez nous en l'état.

L'Europe impose en effet des règles strictes en matière d’importation de ce genre d'appareils, ce qui aboutit souvent à fournir une version avec batterie amoindrie. Rappelons que OnePlus aussi prévoirait un gain substantiel : le OnePlus 15 posséderait une batterie d'environ 7 000 mAh, 1000 de plus que le OnePlus 13.