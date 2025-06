Windows : vous allez enfin pouvoir désinstaller cette application, Microsoft lâche la bride aux utilisateurs européens

Pour se conformer au Digital Markets Act, Microsoft annonce plusieurs changements à venir sur Windows 10 et 11 dans l'Union européenne. Il sera notamment possible de désinstaller une application jusque là impossible à supprimer.

Un texte de loi mis en application dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà ce qu'il a fallu pour que les grandes entreprises américaines de la Tech desserrent les vis de leur systèmes et laissent plus de libertés aux utilisateurs. Le 2 mai 2023 marque l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, ou DMA. À ne pas confondre avec le Digital Services Act également en place sur le Vieux continent, il a eu depuis des répercussions très concrètes.

Certaines sont assez anecdotiques, d'autres bien plus marquantes. Sur Windows 10 et 11, on pensent notamment à la possibilité de désinstaller le navigateur Internet Edge, auparavant considérée comme une application système inamovible. Microsoft va bientôt aller plus loin en permettant entre autres de supprimer un programme que l'on se croyait condamner à conserver sur nos ordinateurs.

Microsoft va permettre la désinstallation de cette application Windows, pas trop tôt

Sur son blog consacré aux Windows Insiders, celles et ceux qui reçoivent les mises à jour du système d'exploitation en avance afin de les tester, on peut lire les changements à venir en Europe. Par exemple, choisir un navigateur par défaut lui associera automatiquement plus de types de fichiers et de liens qu'actuellement. Entre autres les .xml, .svg, ou le protocole ftp. Vous pourrez aussi définir votre navigateur comme lecteur de PDF, ce qui vous épargne l'installation d'un programme dédié.

La plus grosse nouveauté reste cependant la désinstallation du Microsoft Store. Il se supprimera comme n'importe quel autre programme, sans que cela n'empêche vos applications de recevoir leurs mises à jour. Il sera toujours possible de résinstaller le magasin par le suite si tel est votre souhait bien sûr.

D'autres nouveautés sont attendues, par exemple l'ouverture des contenus Web par Bing dans le navigateur par défaut au lieu de Edge. Le déploiement de toutes ces options s'étalent entre maintenant et fin 2025. La désinstallation du Microsoft Store arrivera en dernier ou presque, patience donc.