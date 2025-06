C’est la tempête solaire la plus violente jamais enregistrée et elle menace la Terre aujourd’hui

Des scientifiques viennent de découvrir les traces d’une tempête solaire bien plus violente que tout ce qu’on connaissait. Elle a eu lieu il y a 14 000 ans, mais un tel phénomène pourrait encore frapper la Terre aujourd’hui. Et les conséquences seraient dramatiques.

Depuis plusieurs mois, l’activité du Soleil inquiète les scientifiques. En février 2025, une éruption solaire de classe X2.0 a provoqué un blackout radio temporaire dans le Pacifique. Cet événement impressionnant s’explique par un phénomène cyclique : l’inversion des pôles magnétiques de notre étoile qui se déroule cette année, s’accompagne de tempêtes plus fréquentes et intenses. Des spécialistes redoutent que d’autres éruptions, plus violentes encore, puissent perturber les réseaux électriques et les communications à l’échelle mondiale.

Mais ce que les chercheurs viennent de découvrir dépasse toutes les prévisions. Une étude publiée dans Earth and Planetary Science Letters révèle qu’une tempête solaire massive a frappé la Terre il y a plus de 14 000 ans, vers 12 350 avant notre ère. Ce phénomène, connu sous le nom d’événement de Miyake, a été identifié grâce à une anomalie dans des cernes d’arbres fossilisés. Les analyses montrent qu’il s’agit de la tempête solaire la plus puissante jamais détectée.

Cette tempête solaire vieille de 14 000 ans pourrait parfaitement se reproduire aujourd’hui

Les chercheurs ont utilisé un modèle climatique et chimique développé à l’université d’Oulu, en Finlande, pour mesurer précisément l’intensité de cette tempête antique. Résultat : elle aurait été 18 % plus puissante que celle de l’an 775, jusque-là considérée comme la plus extrême. En comparaison, cette tempête aurait été 500 fois plus intense que celle de janvier 2005, la plus forte de l’époque moderne. Si un tel événement survenait aujourd’hui, il pourrait provoquer des coupures de courant géantes, des pannes de satellites et des interruptions durables d’Internet et des réseaux mobiles.

Ces événements extrêmes restent rares, mais leur impact serait dévastateur dans un monde entièrement connecté. Les Miyake, comme on les appelle, laissent des traces dans les arbres à travers des pics de radiocarbone. Celui identifié pour l’année 12 350 avant notre ère est le premier connu en dehors de l’époque climatique actuelle. Cette découverte permet aussi aux chercheurs d’étendre leurs modèles à des périodes plus anciennes et de mieux anticiper les effets de futures tempêtes. Car une chose est sûre : ce n’est pas une question de si, mais de quand.