Votre TNT fait des siennes depuis quelques jours ? On vous explique pourquoi et comment résoudre le problème

Image saccadée, perte de certaines chaînes, problèmes de son… Votre TNT débloque totalement depuis quelques jours ? Votre antenne n'est pas le problème. On vous explique tout.

Si vous captez la TNT via une antenne râteau, vous avez peut-être expérimenté certains problèmes avec le signal de vos chaînes TV depuis quelques jours : image de mauvaise qualité, son saccadé, perte partielle des canaux, etc. Pas d'inquiétude néanmoins, votre antenne n'a pas forcément rendu l'âme.

Voici pourquoi votre TNT déraille

Comme l'explique l'ANFR (ndrl : l'Agence nationale des fréquences), la météo est en effet responsable. Plus précisément, il s'agit d'un phénomène baptisé “propagation exceptionnelle”. Dans cet article, nous allons justement vous expliquer de quoi il s'agit, et surtout vous apporter une solution simple pour ne plus en être victime.

Si le phénomène de propagation exceptionnelle n'est généralement pas connu du grand public, les utilisateurs sont en revanche nombreux à avoir constaté ses effets :

mauvaise réception des signaux TV (image et son saccadés, perte de certaines chaînes, etc.)

captation d'émissions de radio ou de chaînes TV étrangères à de longues distances des frontières

réception surprenante du réseau mobile dans des zones blanches ou mal couvertes

Comme le rappelle l'ANFR dans un article complet, l'évolution de la puissance d'un signal (ou sa dégradation) est liée à plusieurs facteurs. Ils peuvent d'ailleurs être regroupés dans trois ensembles distincts :

des conditions intrinsèques aux ondes comme la fréquence et la polarisation

comme la fréquence et la polarisation des conditions géologiques ou humaines (relief, distance, bâtiments, etc.)

(relief, distance, bâtiments, etc.) des conditions atmosphériques ou climatiques (indice de réfraction de l'atmosphère, changement brusque de température ou de pression, etc.)

Or, si les deux premiers ne varient quasiment jamais, ce n'est évidemment pas le cas de la météo. Et pour faire simple, les conditions météorologiques peuvent modifier le chemin de propagation d'un signal.

Tout se passe dans la troposphère

Il faut savoir que les signaux de la TNT circulent dans la troposphère, soit la partie basse de notre atmosphère. En temps normal, les signaux adoptent un trajet rectiligne pour aller de l'émetteur TNT jusqu'à votre antenne. Mais en cas de conditions météo particulières (réchauffement rapide d'une masse d'eau, montée subite de la pression atmosphérique ou des températures, chute rapide du baromètre, etc.), les signaux vont adopter un trajet sinusoïdal.

Comme l'explique l'ANFR, ces “zones d'inversion” du signal dans la troposphère “forment des conduits dans lesquels les ondes se propagent, guidées par les parois du conduit, avec des atténuations très faibles et donc sur des distances très grandes. Il devient alors aisé de réceptionner des ondes provenant des distances lointaines, bien au-delà de l'horizon, ou alors de voir des interférences apparaître”.

D'après de nombreuses études réalisées sur le sujet, les périodes de propagations exceptionnelles sont généralement favorisées par des conditions anticycloniques. Dans certains cas, les conduits de propagations produits par ce phénomème peuvent s'étendre sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Voilà pourquoi vous pouvez parfois recevoir des chaînes britanniques en étant à Calais ou bien des chaînes espagnoles en étant à Bordeaux ou Perpignan.

Quoi faire durant ces périodes de brouillage ?

Autant mettre fin au suspens, vous ne pouvez rien faire pour contrer les effets inhérents à ce phénomène. Durant ces épisodes, l'ANFR conseille d'ailleurs d'éviter à tout prix de procéder à une nouvelle recherche des chaînes sur votre TV ou à modifier l'installation de votre antenne. Logique en somme, les signaux étant déjà perturbés, vous n'arrangerez pas la situation, bien au contraire. “Ces actions pourraient entraîner la perte de toutes vos chaînes et compliquer le retour à une réception normale”, assure l'agence gouvernementale. Il faudra donc faire preuve de patience durant quelques jours, le temps que les conditions météo se stabilisent à nouveau.

L'IPTV, une solution simple pour ne plus être victime de la météo

Néanmoins, sachez qu'il existe une solution simple pour ne plus jamais être victime de ce phénomène : passer à l'IPTV ou la TV par internet. Pour rappel, l'IPTV (Internet Protocole Television) permet de diffuser des contenus télévisuels via une connexion internet haut débit à la place d'autres méthodes traditionnelles (câble, satellite, TNT ou ondes hertziennes).

Par conséquent, l'IPTV n'est pas affectée par les conditions météorologiques. Aujourd'hui, l'option la plus simple (mais aussi la plus onéreuse) pour profiter de l'IPTV consiste à passer par une offre triple Play d'un opérateur (box Internet, téléphonie et décodeur TV). Et si l'idée de souscrire à un abonnement Free, Bouygues, Orange ou SFR ne vous enchante pas trop, vous pouvez également jouir de l'IPTV en optant pour un boitier TV Android ou Apple TV comme l'Apple TV, les Amazon Fire TV Stick ou encore les Google Chromecast ou TV Streamer (4K).