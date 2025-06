L’Europe s’attaque maintenant à Android, voici ce qui va bientôt changer dans les smartphones

Pour améliorer la durée de vie des smartphones, les fabricants vont devoir se plier à des règles concernant leur résistance, leur support logiciel, la réparation et la dégradation de la batterie.

Apple ne peut pas dire que la Commission européenne s'acharne contre lui, cette dernière prend aussi des mesures pour l'ensemble de l'industrie mobile. Son nouveau règlement sur l’écoconception touche en effet aussi bien les smartphones et tablettes Android que les iPhone et iPad. Mais Apple ne devrait pas être trop inquiété par les exigences qui entrent en vigueur à partir du 20 juin 2025, alors qu'elles devraient pas mal bousculer les fabricants les moins sérieux sur la durabilité de leurs produits.

“La réglementation met l'accent sur les mesures visant à prolonger la durée de vie du produit (réparabilité, évolutivité, durée de vie de la batterie)”, explique l'UE. Elle concerne la plupart des smartphones et tablettes, mais exclut les appareils dotés d'un écran principal flexible (qu'on peut dérouler et enrouler), ainsi que les tablettes munies d'un clavier détachable et d'un système d'exploitation offrant une expérience de bureau.

Les smartphones Android vont devoir devenir plus durables

Les constructeurs devront respecter les règles suivantes :

Résistance aux chutes accidentelles ou aux rayures et protection contre la poussière et l'eau

Batteries suffisamment durables pouvant supporter au moins 800 cycles de charge et de décharge tout en conservant au moins 80 % de leur capacité initiale

initiale Les règles relatives au démontage et à la réparation, y compris l’obligation pour les producteurs de mettre des pièces de rechange critiques à disposition dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables et pendant 7 ans après la fin de la vente du modèle de produit sur le marché de l’UE

de produit sur le marché de l’UE Disponibilité des mises à niveau du système d’exploitation pour des périodes plus longues (au moins 5 ans à compter de la date de fin de la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit)

(au moins 5 ans à compter de la date de fin de la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit) Accès non discriminatoire des réparateurs professionnels à tout logiciel ou micrologiciel nécessaire au remplacement

Pour résumer, les nouveaux appareils arrivant sur le marché devront être résistants et étanches, facilement réparables pendant une longue durée, mis à jour durant plus de cinq ans, et disposer de batteries qui ne se dégradent pas trop vite. Il sera intéressant d'analyser si ces obligations entraînent une hausse de prix des terminaux.