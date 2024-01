Vous n’en pouvez plus des notifications de Chrome ? Android vous permet enfin de vous désinscrire facilement

Google Chrome pour Android met au point une méthode rapide pour se désabonner des notifications des sites web, répondant ainsi aux frustrations des utilisateurs face à l'abus de notifications difficiles à gérer.

Google Chrome ne cesse d'évoluer avec des mises à jour axées sur la sécurité et les performances, contribuant à une navigation plus rapide et sécurisée. En outre, des changements techniques invisibles sont également en cours pour optimiser davantage la vitesse du navigateur.

En parallèle, Google Chrome pour Android simplifie la désinscription aux notifications des sites web avec une nouvelle option de “désabonnement en un clic“, visant à rendre la gestion des notifications, souvent perçues comme envahissantes, plus simple.

Chrome : il est désormais plus facile de se désinscrire aux notifications sur Android

Google Chrome innove avec une option permettant de se désabonner facilement des notifications des sites sur Android, grâce à une fonctionnalité en cours de test sur Chrome Canary. Cette version du navigateur est accessible à tous, mais est principalement destinée aux développeurs et aux utilisateurs avertis. Elle sert de terrain d'essai pour les nouveautés en offrant un avant-goût des fonctionnalités à venir tout en étant moins stable que les versions officielles.

Cette nouvelle fonction simplifie la gestion des notifications en permettant un désabonnement direct depuis la barre de notifications d'Android et en un seul clic. Pour renforcer la gestion des notifications et éviter les désabonnements accidentels, Google introduit une aussi une option “annuler” qui apparaît temporairement après avoir choisi de se désabonner. Cette fonctionnalité, inspirée de celle déjà présente dans les notifications de Gmail, permet aux utilisateurs de revenir sur leur décision, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de flexibilité dans la gestion de leurs notifications.

Sur le même sujet — Chrome : il sera bientôt plus simple d’installer des sites web comme des applications sur Android

L'introduction de cette fonctionnalité dans Chrome Canary montre que Google prend en compte les réactions et besoins des utilisateurs pour affiner ses services. La version Canary, utilisée pour tester de nouvelles fonctionnalités, permet à Google d'évaluer l'efficacité de cette innovation avant son déploiement général. Cette démarche s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, où le feedback des utilisateurs contribue à l'évolution des fonctionnalités de Chrome.

Source : Windows Report