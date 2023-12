Google Chrome pourrait devenir plus rapide avec ce changement invisible

Une prochaine mise à jour de Google Chrome intégrerait une modification totalement invisible pour les utilisateurs, tout en améliorant significativement la vitesse de navigation sur le Web.

Au milieu des mises à jour de Chrome corrigeant des failles de sécurité ou ajoutant des fonctionnalités utiles au respect de la vie privée, il y en a qui sont centrées sur l'expérience utilisateur. Avoir un navigateur Web bardé d'options et sécurisé, c'est bien. S'il est fluide et assure une navigation rapide, c'est mieux. Les équipes de Google s'y attaquent régulièrement et, très souvent, les changements apportés sont totalement invisibles pour l'utilisateur. En revanche, ce dernier constatera que “ça va plus vite” comparé à la dernière fois.

La modification proposée dernièrement est un bon exemple de ce constat. Il s'agit de toucher au comportement du BFCache, comprendre le “Back/Forward Cache”. C'est lui qui entre en jeu quand vous cliquez sur les boutons Précédent ou Suivant de Chrome pour changer de page Web. Le BFCache a pour fonction de garder en mémoire une image des pages Web visitées afin de les afficher plus vite quand vous revenez dessus via Précédent ou Suivant. Mais une simple ligne de code peut l'en empêcher.

Chrome verrait ses performances boostées après cette modification

Quand un développeur créé un site Web, il peut s'il le souhaite inclure la ligne de code “Cache-control: no-store”. Elle indique au navigateur de ne pas garder en cache, donc en mémoire, la réponse envoyée par un serveur. C'est notamment utile en terme de sécurité, pour éviter que des informations sensibles soient conservées par exemple. Normalement, cela n'influe pas sur le BFCache, mais dans les faits, si. Autrement dit, dès qu'un site utilise la fonction “no-store”, se rendre sur une page précédente déjà visitée prend plus de temps parce que le BFCache ne l'a pas en mémoire alors qu'il le devrait.

C'est précisément cela que Google souhaite changer : le BFCache serait actif malgré la présence de la ligne de code citée. Le chargement des pages précédentes et suivantes en serait accéléré. Les développeurs précisent que ça ne se fera pas au détriment de la sécurité. Afin de tester l'impact du changement, il sera d'abord implémenter sur un canal de test avant d'être éventuellement déployé à tous les utilisateurs de Chrome.

Source : Bleeping Computer