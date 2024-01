Chrome : il sera bientôt plus simple d’installer des sites web comme des applications sur Android

Google est en train de tester une nouvelle manière d’ajouter des raccourcis pour site web directement sur l’écran d’accueil d’Android. Concrètement, il s’agira d’unifier les deux manières actuelles de créer ces raccourcis, en se rapprochant de la méthode pour les PWA. On vous explique.

Google a beaucoup de projets en stock pour améliorer son navigateur Chrome. Sur Windows, nous savons qu’une version ARM native de l’application est enfin en préparation. D’autre part, le géant américain lorgne également du côté de l’IA pour améliorer la gestion des onglets. Mais cela ne veut pas dire que les utilisateurs Android sont laissés de côté. Une nouvelle fonctionnalité devrait bientôt arriver pour vous donner plus de contrôle sur votre écran d’accueil.

À l’heure actuelle, il existe deux manières d’ajouter un raccourci vers un site web spécifique à son écran d’accueil. Tout d’abord, il est possible, depuis n’importe quelle page, de se rendre dans les paramètres du navigateur puis sélectionner l’option Ajouter à l’écran d’accueil. Une icône apparaît alors, accompagnée du logo de Chrome, qui ouvre la page en cliquant dessus. La deuxième méthode nécessite quant à elle que le site soit une Progressive Web App.

Ajouter un site sur votre écran d’accueil sera plus simple avec Chrome Android

Une PWA est, pour faire (très) simple, une sorte d’entre-deux entre un site web et une application. Concrètement, cette dernière propose plus de fonctionnalité qu’un site web sur navigateur, telles que les notifications, tout en étant plus légère et plus rapide. Autre avantage, elle permet d’installer un site comme une application sur son smartphone, tout en étant gérée par le navigateur. Seulement voilà, les PWA proposent deux options distinctes : l’installation ou la création d’un raccourci, ce qui peut être confus pour l’utilisateur.

Google va donc simplifier ce processus. Dans la dernière build Canary de Chrome sur Android, un nouveau flag est apparu, sous le nom de PWA Universal. Autrement dit, celui-ci permet de traiter n’importe quelle page web comme une PWA, qui viendra se nicher sur votre écran d’accueil. Voici comment l’activer :

Ouvrez Chrome Canary sur votre smartphone Android Tapez chrome://flags dans la barre de recherche Cherchez Enable the PWA Universal Install feature depuis la page puis activez le flag correspondant Sur un site PWA, appuyez sur le menu à trois points puis cliquez sur Ajouter à l’écran d’accueil Choisissez ensuite entre Installer et Créer un raccourci

Source : Windows Report