Android Auto accumule les bugs, et cette fois c’est le son qui lâche

Android Auto connaît un nouveau bug qui agace de nombreux conducteurs. Cette fois, c’est la musique qui se coupe de manière répétée en pleine conduite. Les témoignages s’accumulent et les causes restent floues.

Les systèmes embarqués pour voitures se sont imposés ces dernières années comme des compagnons de route indispensables. Android Auto et CarPlay permettent d’accéder facilement aux applications de navigation, de communication ou de divertissement sans quitter la route des yeux. Mais leur fiabilité n’est pas toujours parfaite : après un récent bug de gel d’écran signalé sur les Pixel 10, c’est désormais la lecture musicale qui fait parler d’elle avec un problème tout aussi gênant.

Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs signalent un bug agaçant sur Android Auto. Le problème touche la lecture musicale, qui se met à sauter ou à saccader lors de l’utilisation sans fil. Selon nos confrères d’Android Authority, les plaintes concernent aussi bien des smartphones Samsung que Motorola. Les discussions en ligne évoquent une possible origine liée aux dernières mises à jour de Google Maps et de Waze, deux applications centrales dans le système.

Des mises à jour de Google Maps semblent déclencher les coupures audio sur Android Auto

Certains témoignages sont précis. Un utilisateur équipé d’un Samsung Galaxy S23 Plus explique que la musique a commencé à se couper après une mise à jour de Google Maps, le 27 août. Une nouvelle version du service a corrigé le problème, mais une autre mise en ligne début septembre l’aurait réintroduit. D’autres conducteurs, comme un propriétaire de Moto G Stylus, affirment que la désactivation du suivi de localisation suffit à rétablir le son, même si le problème persiste parfois, que la connexion soit sans fil ou par câble.

Pour l’instant, Google n’a pas communiqué officiellement sur cette panne. Les utilisateurs cherchent donc des solutions temporaires. Beaucoup se rabattent sur la diffusion Bluetooth classique pour écouter leur musique, en attendant un correctif. Ces retours rappellent une réalité : malgré ses atouts, Android Auto reste souvent sujet à des dysfonctionnements qui perturbent les trajets. Les coupures audio s’ajoutent à une longue liste de petits bugs qui peuvent transformer un outil pratique en source d’irritation.