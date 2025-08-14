Android Auto : la dernière mise à jour provoque un gros bug d’affichage

Une récente mise à jour d'Android Auto a provoqué des bugs de contraste dans l'interface du système. Le problème semble provenir du côté de Google, et non des utilisateurs, ce qui le rend impossible à régler de manière définitive tant qu'un correctif n'est pas déployé.

Android Auto est un système incontournable pour accéder à des fonctions connectées et intelligentes directement depuis l'écran de bord de son véhicule. Mais depuis une récente mise à jour, de nombreux utilisateurs se plaignent d'un bug d'interface. Les couleurs sont devenues délavées et les noirs sont devenus des gris très pâles, détériorant fortement l'expérience. Ce problème de contraste paraît impossible à régler du côté de l'utilisateur en essayant de régler les paramètres d'affichage.

Sur Reddit, les témoignages affluent. “Tout est tellement flou maintenant, comme si quelqu'un avait poussé le contraste. C'est tellement moche que la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que mon écran était en panne”, fait savoir un utilisateur, photo à l'appui. “J'ai également remarqué un glissement des noirs vers le gris sur Android Auto dans ma Ford Puma. En revanche, je n'ai pas constaté de contraste accru sur les autres couleurs. Je pensais donc que c'était un mauvais choix de Google de remplacer les fonds noirs par des fonds gris”, explique un autre.

Une interface au contraste déréglé dans Android Auto

Certains recommandent de désactiver l'option “Utiliser le fond d'écran du téléphone” dans Android Auto pour obtenir un retour à la normale, estimant qu'il peut s'agir d'une mauvaise interaction avec le design Material You d'Android. Mais cette solution ne semble pas fonctionner chez les utilisateurs victimes de ce souci.

“J'ai moi aussi ce problème depuis des mois. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tout le monde rencontre soudainement le même problème”, rapporte un conducteur, qui précise qu'en vidant les données ou le cache de l'application Android Auto, le problème disparaissait temporairement.

Google n'a pas encore réagi, mais on espère qu'un correctif sera vite publié pour qu'Android Auto retrouve de son éclat. En attendant, pour tenter d'apaiser quelque peu votre frustration avec le système, nous vous proposons de consulter notre sélection des cinq applications indispensables d'Android Auto pour transformer vos trajets en voiture.