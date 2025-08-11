Android Auto va vous aider à garder les yeux sur la route avec ce simple changement

Une modification d'Android Auto va avoir un impact bénéfique sur votre sécurité. Grâce à elle, vous allez naturellement regarder la route plus souvent que votre écran de navigation.

Avoir accès à certaines applications de son smartphone sur un grand écran pensé pour vous accompagner pendant que vous conduisez, c'est pratique. Si vous avez un iPhone, ce système s'appelle CarPlay. Et si avez un smartphone Android, il se nomme Android Auto. Aussi utile soit-elle, l'interface n'en reste pas moins affichée sur une dalle qui peut facilement vous distraire. À mesure que vous accumulez les applis, vous devez scroller de plus en plus longtemps pour trouver celle qui vous intéresse.

Pendant ce temps, vous avez beau rester vigilant, il y a fatalement des moments où vos yeux ne sont pas sur la route, avec tous les dangers que cela entraîne. On compte malheureusement bien trop d'exemples d'accidents causés par une seule seconde d'inattention. La solution n'est pas de supprimer les systèmes comme Android Auto bien sûr, puisque cela n'empêcherait pas les gens de consulter directement leur smartphone. Google a eu une autre idée.

Cette nouveauté d'Android Auto va vous pousser à vous concentrer sur la route

Dans la version 15.0.653204 d'Android Auto, les équipe d'Android Authority ont découvert quelque chose de très simple, mais efficace : l'augmentation du nombre d'icônes affichés en même temps sur l'écran. Actuellement, le système affiche au mieux 5 colonnes d'applications. Bientôt, il y en aura au moins 6, voire 7. Vous pouvez voir la différence sur les captures d'écran ci-dessous, avec en haut l'agencement actuel à 5 colonnes et en bas le nouveau à 7 colonnes.

Qui dit plus d'applis visibles d'un seul coup d'oeil dit moins de temps passé à en chercher une, et donc plus de temps à regarder la route. Le nombre maximum qu'il sera possible d'atteindre dépendra de votre écran, sachant que les contrôles rapides (ceux de la musique et vos raccourcis pour appeler certains numéros) ne s'affichent pas sur chaque interface ainsi étendue. Il est possible qu'il s'agisse juste d'un bug cela dit. Réponse lors du déploiement de la mise à jour à une date encore indéterminée.