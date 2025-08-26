Spotify et YouTube Music deviennent plus clairs et pratiques sur Android Auto grâce à ce nouveau design

Android Auto change de look pour les applis musicales. Spotify et YouTube Music adoptent une interface plus moderne, plus claire et mieux intégrée aux écrans de voiture. Résultat : un affichage plus fluide et plus pratique pendant que vous conduisez.

Android Auto ne cesse de gagner du terrain dans les voitures connectées. En mai, Google annonçait que plus de 250 millions de véhicules utilisaient déjà son système, un chiffre en forte hausse. Face à ce succès, la firme continue de faire évoluer son interface et ses services, notamment du côté des applications multimédias. Lors de sa conférence Google I/O 2025, elle a présenté de nouveaux outils destinés aux développeurs pour moderniser l’affichage des applications audio dans les véhicules.

Parmi les évolutions en cours, un nouveau design a été pensé pour les applications musicales compatibles avec Android Auto. Ce modèle, baptisé Media Playback Template, permet d’harmoniser l’apparence des lecteurs audio dans les véhicules. Selon Android Authority, il est déjà possible d’activer ce nouveau format en modifiant certains paramètres dans la version 15.1.653404 de l'application. Ces derniers ont réussi à forcer son activation sur Spotify et YouTube Music, révélant une interface retravaillée plus lisible et moderne. Pour l’instant, seuls les canaux de test fermés ou les manipulations avancées donnent accès à cette nouveauté.

Spotify et YouTube Music changent d’apparence sur Android Auto grâce au nouveau modèle Media Playback

L’interface « Now Playing », qui affiche le morceau en cours, évolue en profondeur. Le lecteur gagne en clarté et s’adapte automatiquement à l’écran de la voiture. Google y intègre sa nouvelle barre de progression Material 3 Expressive, avec un design plus épuré et des formes plus modernes. L’objectif est de rendre l’ensemble plus lisible, mais aussi plus cohérent avec le reste de l’univers Android.

Ce nouveau format est encore en phase de test, et Google n’a pas encore précisé quand il sera accessible à tous les développeurs. Une fois la validation terminée, ces modèles devraient être déployés sur davantage d’applications musicales. Pour l’instant, seuls les utilisateurs inscrits sur des canaux de test fermés peuvent apercevoir ces nouveautés. En attendant, Spotify et YouTube Music ouvrent la voie vers un Android Auto plus élégant et plus unifié.