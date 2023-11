Google Chrome réserve cette fonctionnalité pourtant très pratique aux utilisateurs d’iPhone

Google a annoncé sur le blog de Chrome que les utilisateurs d’iPhone ont désormais la possibilité de changer l’interface du navigateur selon leurs préférences.

Google apporte un changement à Chrome sur iOS qui ressemble beaucoup à ce qu’Apple propose avec Safari. En effet, « vous pouvez désormais déplacer la barre d’adresse de Chrome vers le bas de l’écran de votre iPhone ». Une option qui n’a l’air de rien, mais qui va grandement vous faciliter la vie si vous possédez un grand smartphone ou quand vous manipulez votre appareil à une main.

Placer la barre d’adresse en bas de l’écran est une fonctionnalité réclamée à cor et à cri par les internautes de tous bords, mais Google a choisi de ne la proposer qu’aux utilisateurs d’iPhone. Une exclusivité iOS difficile à justifier, et qui fait déjà réagir sur la toile. Un lecteur du site 9 To 5 Google résume le sentiment général : « comment se fait-il que cette fonctionnalité ne soit pas encore présente dans Chrome pour Android ? Je n’arrive pas à croire à quel point Chrome sur Android est anti-utilisateur comparé à littéralement n’importe quel autre navigateur. J’utilise le navigateur Samsung depuis des années et je ne suis jamais revenu en arrière pour des raisons comme celle-ci ».

Google laisse les utilisateurs déplacer la barre d’adresse de Chrome, mais seulement sur iPhone

Il faut dire qu’au cours des derniers mois, les utilisateurs sous iOS ont été particulièrement choyés. Le navigateur utilise désormais l’IA pour traduire le texte avec plus de précision et détecter une adresse sur un site et peut trouver rapidement le site Web que vous recherchez, même si vous avez fait une faute de frappe ou si vous ne vous souvenez plus de l’URL. Google n’abandonne pas pour autant les utilisateurs sous Android pour qui chercher une information, un site Web ou un lien enregistré dans les favoris est désormais aussi plus simple et intuitif.

Si vous possédez un iPhone, voici comment déplacer la barre d’adresse :

appuyez longuement la barre d’adresse

sélectionnez l’option « Déplacer la barre d’adresse vers le bas »

Vous pouvez également vous rendre dans le menu Paramètres et sélectionner « barre d’adresse » pour choisir l’emplacement qui vous convient le mieux.