Vous connaissez forcément cet acteur mais savez-vous qu’il a commencé dans cette série incontournable de votre adolescence ?

Game of Thrones, Narcos, Kingsman, The Last of Us, The Mandalorian… Cet acteur est devenu en quelques années la star incontournable d'Hollywood et pourtant, il lui aura fallu du temps avant que sa carrière n'explose. Et si tout le monde le connaît aujourd'hui, il a fait ses débuts devant la caméra dans une série culte des 90's.

A l'image de Christophe Waltz, l'incroyable colonel Hans Landa dans Inglorious Basterds, cet acteur fait partie d'un groupe bien particulier : ceux qui ont explosé sur le tard. Pour cause, il lui aura fallu attendre ses 40 ans, et une apparition remarquée dans la série Game of Thrones, pour devenir la coqueluche du grand public.

Si vous ne l'avez pas encore deviné, on parle évidemment de Pedro Pascal ! L'acteur chilien, aujourd'hui âgé de 50 ans tout juste, est une figure incontournable d'Hollywood. Après son rôle iconique d'Oberyn Martell dan GOT, il a enchaîné les personnages marquants sur le petit écran.

Agent de la DEA sur les bottes de Pablo Escobar dans Narcos, chasseur de primes/père adoptif dans The Mandalorian, et puis évidemment, un parfait Joel Miller dans l'adaptation de The Last of Us. Une carrière prolifique à la TV qui lui a donc ouvert la voie du grand écran, notamment dans Kingsman 2, Un Talent en or massif, Wonderwoman 1984, Equalizer 2 ou encore plus récemment Gladiator 2. Prochaine étape, rejoindre le MCU dans le reboot des 4 Fantastiques dans la peau de Reeds Richards.

Ce rôle dans une série culte des années 90 a sauvé la carrière de Pedro Pascal

Mais comme dit plus haut, Pedro Pascal a connu une carrière tumultueuse avant d'atteindre les sommets. Comme beaucoup d'autres acteurs/actrice avant lui, se faire un nom n'a pas été une sinécure et s'est traduit par de longues années de galères.

Les années 90 ont été particulièrement compliquées pour lui, comme il a expliqué dans une récente interview accordée à Entertainment Tonight et rapportée par The Wrap : “Consulter un médecin, tomber malade, subir une intervention chirurgicale, payer mon loyer alors que j'avais moins de 7 dollars sur mon compte… Un droit résiduel d'une série est apparu et a sauvé la situation, et c'est la raison pour laquelle j'ai pu continuer et ne pas abandonner”.

Mais de quelle série parle-t-il ? Ce show, vous le connaissez probablement si vous avez plus de la trentaine. Pour cause, il a fait les grandes heures de La Trilogie du samedi sur M6 avec Charmed, il s'agit bien évidemment de Buffy contre les Vampires !

Dans quel épisode peut-on voir Pedro Pascal ?

Si vous êtes curieux à l'idée de voir un tout jeune Pedro Pascal (il avait seulement 24 ans à l'époque) dans Buffy contre les Vampires, vous pourrez donc l'apercevoir dans le tout premier épisode de la 4e saison. Il y campe un certain Eddie, un étudiant fraîchement débarqué sur le campus de l'université. Complètement perdu, il fait par hasard la rencontre de Buffy et sympathise rapidement. Elle l'aide à retrouver son chemin, et ils se quittent ensuite avec la ferme intention de se revoir.

De quoi donc envisager une éventuelle relation amoureuse entre les deux personnages ? Malheureusement, les scénaristes du show n'avaient pas cette idée en tête. Finalement, Eddie se fait attaquer par des vampires peu de temps après leur rencontre… Buffy n'aura pas d'autres choix que de le tuer.

Fait amusant, Pedro Pascal a encore un souvenir particulièrement limpide du tournage et surtout de sa partenaire de l'époque, Sarah Michelle Gellar : “Je me souviens qu'elle avait de la glace dans son caravane et qu'elle m'en a donné. C'était un tournage de nuit et, à l'époque, je jouais une pièce à Long Beach et j'ai dû manquer la première parce que nous devions tourner cette très, très courte séquence. Je me souviens de tout. Je pourrais continuer encore et encore. Je pourrais vous raconter chaque détail, étape par étape. Je devais manger avec le masque de vampire. Et elle était incroyablement gentille”, raconte-t-il.

Quoiqu'il en soit, on pourra donc remercier Buffy contre les vampires. Qui sait, sans ce rôle et les paiements résiduels que Pedro Pascal a pu toucher par la suite, l'acteur aurait pu tout simplement abandonner ses rêves… et nous priver par la même occasion d'un formidable interprète. Pour rappel, Buffy contre les Vampires va officiellement faire son grand retour sur le petit écran. La bonne nouvelle a été confirmée par Sarah Michelle Gellar en personne en février dernier. Pour l'occasion, la série introduira une toute nouvelle tueuse de vampires, qui nous vient tout droit de l'univers Star Wars !