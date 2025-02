Buffy contre les Vampires va faire son grand retour sur le petit écran, c’est confirmé !

Buffy contre les Vampires, la série culte des années 90, est en bonne voie pour faire son grand retour sur le petit écran. En effet, la plateforme Hulu serait sur le point de commander un épisode pilote pour une nouvelle série.

Le 20 mai 2003, c'est la date à laquelle le dernier épisode de la série Buffy contre les Vampires a été diffusé aux Etats-Unis. Depuis, un éventuel retour de la célèbre chasseuse de vampires se fait toujours attendre par les fans. Mais après 22 ans d'absence, Buffy Summers pourrait finalement faire son grand come-back sur le petit écran.

En effet et si l'on en croit des informations rapportées par le site Variety, la plateforme Hulu serait actuellement en pourparlers avec Sarah Michelle Gellar pour tourner un épisode pilote d'une nouvelle série Buffy contre les Vampires.

Le retour de Buffy contre les Vampires, ça se précise !

L'actrice serait prête à reprendre son rôle emblématique, même s'il se murmure que le show mettrait surtout en avant une nouvelle tueuse. Ce qui laisse entendre que Buffy ferait davantage office de mentor, et apparaîtrait donc de manière occasionnelle.

Mais ce n'est pas tout. Preuve que le projet est en bonne voie, on connaît déjà les noms de la quasi-totalité des personnes en charge de sa production. Sarah Michelle Gellar tout d'abord, aux côtés de Gail Berman. La mythique chanteuse américain Dolly Parton reviendra également aux manettes (ndrl : elle a participé à la création de la série originale), toujours via sa société Sandollar.

Une réalisatrice oscarisée aux manettes

Concernant les nouvelles têtes, on note l'arrivée à la réalisation de la cinéaste oscarisée Chloé Zhao. Lauréate du prix du meilleur réalisateur en 2020 pour Nomadland, Chloé Zhao est également connue auprès des fans de Marvel pour avoir signé Les Eternels. Au scénario, on retrouvera les soeurs Nora et Lila Zuckerman, deux vétérans de l'industrie puisqu'elles ont notamment écrit pour Prodigal Son, Fringe, Les Agents du S.H.I.E.L.D ou encore Suits.

Côté casting, mis à part la présence assurée de Sarah Michelle Gellar, aucune information n'a filtré. Bien entendu, on espère revoir certaines têtes connues de la série comme Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) ou David Boreanaz (Angel) par exemple. Et concernant une éventuelle date de sortie, il est évidemment encore trop tôt pour se prononcer. Si tout se passe bien, on peut tabler sur une diffusion en 2026 au plus tôt.