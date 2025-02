Vous n’avez pas remarqué ce détail dans la nouvelle bande-annonce des 4 Fantastiques, il sera pourtant crucial pour le MCU

Marvel vient enfin de dévoiler la première bande-annonce officielle du prochain film les 4 Fantastiques. Mine de rien, ces quelques images abritent de nombreux détails qui confirment les ambitions du projet.

Après le très court teaser diffusé hier, il était donc temps pour le monde entier de découvrir ce mardi 4 février 2025 les premières images officielles du prochain film les 4 Fantastiques. C'est maintenant chose faite !

Près de 20 ans après le premier quatuor porté notamment par Chris Evans et Jessica Alba (on ne mentionnera pas l'atroce reboot de 2015), les personnages cultes imaginés par Stan Lee et Jack Kirby en 1961 s'apprêtent donc à faire leur grand retour au cinéma.

Une bande-annonce prometteuse pour les 4 Fantastiques

Et autant dire que ce come-back relève d'une importance toute particulière pour Marvel et Disney. Pour cause, le film aura la lourde tâche de lancer la phase 6 du MCU (la phase 5 devant se conclure cette année avec Captain America : Brave New World et Thunderbolts) à son arrivée dans les salles obscures ce 25 juillet prochain.

On a donc fait table-rase du passé avec un casting flambant neuf, composé à savoir de :

Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) dans le rôle de Reed Richard/Mister Fantastic

(The Mandalorian, The Last of Us) dans le rôle de Reed Richard/Mister Fantastic Vanessa Kirby (Mission Impossible : Fallout) dans le rôle de Susan Storm/la Femme invisible

(Mission Impossible : Fallout) dans le rôle de Susan Storm/la Femme invisible Joseph Quinn (Stranger Things) dans le rôle de Johnny Storm/la Torche

(Stranger Things) dans le rôle de Johnny Storm/la Torche Ebon Moss-Bachrach (The Bear, The Punisher) dans le rôle de Ben Grimm/La Chose

Une avalanche de petits détails

Concrètement, que peut-on tirer de ces quelques images des 4 Fantastiques : First Steps ? Pas mal de choses en vérité. En premier lieu et vous le ne savez peut-être pas, la bande-annonce vient confirmer la position des 4 Fantastiques dans la timeline du MCU.

Un film qui prend le large par rapport au MCU

En effet et c'est une première, l'intrigue prendra place dans un univers alternatif. Comme vous pouvez le voir, on est donc sur une autre Terre qui a visiblement connu une avancée technologique nettement plus rapide, malgré son ancrage dans les années 60. C'est on ne peut plus évident quand on regarde le design futuriste du Baxter Building, ou encore la fusée utilisée par les héros pour se rendre dans l'espace pour la première fois.

L'introduction d'un personnage adoré par les fans

Autre point, le film va introduire un personnage très apprécié des fans, et pourtant absent jusqu'ici des précédentes adaptations ciné de la BD, à savoir le robot HERBIE (pour Highly Engineered Robot Built for Interdimensional Exploration). Dans les comics, HERBIE s'est imposé au fil du temps comme un allié et un soutien de poids pour les 4 Fantastiques, à l'image de Jarvis si vous voulez dans Iron-Man. On peut le voir rapidement ici cuisiner avec Ben Grimm dans le Baxter Building.

Un premier aperçu de Galactus

La fin de la bande-annonce nous permet d'également d'avoir un très bref aperçu du grand méchant de cet opus, à savoir Galactus. Ce personnage, très peu exploité jusqu'à présent dans les films Marvel, va donc rejoindre Thanos, Kang et les autres dans le rang des antagonistes. D'ailleurs, il n'a rien à envier au Titan Fou ou au Conquérant. Dans les comics, Galactus est une créature céleste née lors du Big Bang il y a 14 milliards d'années, en même temps que les deux entités cosmiques Mort et Eternité. Rappelons qu'on a d'ailleurs pu voir la Mort dans la série Agatha. La particularité de Galactus ? Il draine l'énergie des planètes pour rester en vie. Autant dire qu'il s'agira d'une menace de poids pour nos héros… et pour la Terre entière.

Une Origin Story fidèle aux comics

Si les 4 Fantastiques : First Steps n'a pas vocation à être une Origin Story comme l'ont été les films Thor, Captain America : First Avenger ou Iron-Man, le film n'oubliera pas d'expliquer néanmoins la source des pouvoirs des personnages (un passage obligé, ne serait-ce que pour les néophytes). On entend d'ailleurs dans la bande-annonce Reed Richards évoquer la première excursion de l'équipe dans l'espace. Mais de ce que l'on comprend, l'évènement cosmique qui a modifié l'ADN de Reed et des autres devrait être rapidement abordé lors de courts flashbacks pour laisser place à l'intrigue, à savoir le combat à venir contre Galactus.