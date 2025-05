Le reboot de Buffy contre les Vampires aurait pu ne jamais voir le jour, voici pourquoi Sarah Michelle Gellar a accepté d’y participer

Les fans de Buffy contre les Vampires sont aux anges depuis l'annonce du reboot de la série. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'il reste dans les cartons. Voici ce qui a convaincu l'actrice Sarah Michelle Gellar de se lancer.

Entre 1997 et 2008, toute une génération partage le même rendez-vous hebdomadaire. Le samedi soir, elle allume la télévision et appuie sur la touche 6 de la télécommande. C'est l'heure de la Trilogie du samedi sur M6. Le programme a vu passer de nombreuses séries encore cultes aujourd'hui : NCIS Enquêtes spéciales, Stargate SG-1, Smallville, Supernatural… Et bien sûr Buffy contre les Vampires. Jusqu'à son dernier épisode en 2003 au terme de 7 saisons, l'histoire de la tueuse et sa bande a tenu en haleine bon nombre de spectateurs.

L'annonce d'un reboot de Buffy contre les Vampires a fait l'effet d'une bombe chez les fans, surtout quand l'actrice Sarah Michelle Gellar (Buffy) a confirmé sa participation. Non pas comme personnage principal, mais comme mentor de la nouvelle tueuse dont le nom a récemment été annoncé : Ryan Kiera Armstrong, aperçue entre autres dans Skeleton Crew. Dans une récente interview, Sarah Michelle Gellar révèle pourtant que le projet aurait pu rester dans un tiroir.

Voici ce qui a convaincu Sarah Michelle Gellar de reprendre son rôle de Buffy la tueuse de vampires

Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pense à relancer Buffy contre les Vampires. Mais systématiquement, le but est de raconter la même histoire que la série originelle. Il a fallu attendre l'arrivée des scénaristes Lilla et Nora Zuckerman et de la réalisatrice Chloé Zao pour une approche différente : la continuation directe des événements diffusés il y a 22 ans, en prenant en compte le temps réel écoulé entre le dernier épisode et le début du reboot.

Pour Sarah Michelle Gellar et Alysson Hannigan (la sorcière Willow), c'était la condition pour se lancer dans l'aventure. La série est actuellement en pré-production. Très peu de détails ont filtré, même si l'on sait que la nouvelle tueuse sera accompagnée par au moins deux personnages importants. Le premier épisode du reboot est pour l'instant prévu dans le courant de l'année 2026.