Samsung lance son Galaxy A17 4G, un smartphone à moins de 200 euros, mais avec Gemini

Un smartphone Samsung neuf à moins de 200 euros, et qui supporte l'assistant IA Gemini, telle est la proposition du Galaxy A17 4G.

Il y a quelques semaines, Samsung annonçait la sortie des Galaxy A17 5G et A17 4G. Sauf que si le constructeur a bien commencé à commercialiser le modèle 5G chez nous, la variante 4G se fait encore désirer. Stratégie de la marque pour écouler l'appareil le plus cher (229 euros) avant de proposer celui qui est le plus abordable (199 euros) ? On ne sait pas, mais le Galaxy A17 4G commence enfin à pointer le bout de son nez.

Samsung a publié sa page produit sur son site allemand, et il est déjà disponible chez certains revendeurs (parfois même à un prix inférieur aux 199 euros communiqués par le fabricant). En France, on le retrouve listé chez quelques opérateurs et commerçants, mais sa disponibilité semble encore varier et il est absent chez certaines grandes enseignes qui ont l'habitude de vendre les nouveaux smartphones de Samsung.

L'A17 4G enfin disponible

Attention, on remarque des erreurs de fiche technique. Chez Sosh par exemple, le Galaxy A17 4G est présenté comme propulsé par une puce Exynos 1330 (5 nm). Mais ce SoC n'est présent que sur le modèle 5G. L'A17 4G embarque lui un Helio G99 (6 nm) de MediaTek. On n'est donc pas à l'abri qu'il y ait des couacs entre les versions 4G et 5G chez les revendeurs.

Le Galaxy A17 4G est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ et 90 Hz. Il est plus léger et plus fin que le Galaxy A16 4G et il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus pour l'écran et par un matériau en polymère renforcé en fibres de verre pour le panneau arrière. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh supporte une recharge filaire de 25 W.

Nous avons un capteur photo principal de 50 MP, associé à un ultra grand-angle de 5 MP, à un objectif macro de 2 MP et à une caméra selfie de 13 MP. Côté mémoire, Samsung offre 128 Go d'espace de stockage et un emplacement pour carte microSD. Le mobile recevra six ans de mises à jour d'Android et de sécurité.