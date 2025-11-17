Samsung Galaxy : cette application par défaut est soupçonnée d’espionner tous vos faits et gestes, impossible de la désinstaller

Une application installée par défaut sur les Samsung Galaxy est au centre d'une grande controverse depuis quelques jours. Les experts en cybersécurité l'accuse en effet d'être un spyware récoltant toutes les données personnelles de l'utilisateur. Le plus étrange, c'est que Samsung refuse de communiquer sur la question.

Comme tout appareil électronique, les smartphones de Samsung contiennent des failles de sécurité. C'est malheureusement inévitable, et cela oblige le constructeur coréen à régulièrement déployer des mises à jour pour corriger ces vulnérabilités. Rien d'anormal de ce côté-là, donc. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que ce dernier semble imposer délibérément une application à ses utilisateurs dont le seul but est de pomper toutes leurs données personnelles.

C'est en tout cas ce que suggèrent plusieurs experts en cybersécurité depuis quelques jours. La source de leurs inquiétudes est une application dénommée AppCloud, développée la société israélienne ironSource. ApplCloud est un bloatware, c'est-à-dire qu'elle est installée par défaut sur les smartphones Samsung et impossible à supprimer avec les moyens traditionnels. Il est certes possible de la désactiver depuis les paramètres, mais elle réapparaîtra automatiquement après une mise à jour.

L'étrange application sur Samsung Galaxy qui espionne ses utilisateurs

Mais ça ne s'arrête pas là. AppCloud dispose automatiquement des privilèges sytèmes qui lui permettent de collecter tout un tas de données sur l'utilisateurs, et ce, sans même avoir à lui demander son avis, ce qui est censé être le cas. L'application peut ainsi récupérer les données biométriques, les adresses IP ou encore la géolocalisation sans que l'utilisateur ne soit au courant. Mais à quoi tout cela peut lui bien lui servir ? Officiellement, l'objectif d'AppCloud est d'analyser toutes ces données pour proposer à l'utilisateurs des applications qui pourraient l'intéresser.

Plusieurs firmes de cybersécurité ont donc appelé Samsung à s'exprimer sur le sujet pour expliquer le but réel de cette application, pour le moment sans succès. Pour l'heure, il semblerait que le seul moyen de se débarrasser complètement de cette application soit de passer une version rootée d'Android. Malheureusement, cela signifie également faire sauter la garantie de son smartphone. AppCloud étant installée sur les Galaxy A et M, cela n'est pas forcément une option pour tout le monde.

