Surfshark fait déjà son Black Friday : le VPN est à un prix jamais vu !

Surfshark sort le grand jeu pour le Black Friday. À quelques semaines de l’événement, toutes les formules de son VPN profitent déjà de remises exceptionnelles.

Le Black Friday approche à grands, avec la promesse de vous permettre de réaliser de belles économies sur vos achats de fin d’année. Les marques et enseignes font déjà monter la pression à quelques semaines de l’événement.

C’est le cas de Surfshark qui vient de lancer son opération Black Friday, avec des réductions allant jusqu’à près de 87%. C’est le moment idéal pour vous offrir un VPN à moindre coût, afin de renforcer votre sécurité en ligne et contourner les restrictions sur internet.

Surfshark VPN : 87% de réduction et 3 mois offerts pour le Black Friday

Surfshark passe ainsi à son meilleur prix pour la campagne promotionnelle la plus importante de l’année. Le VPN est disponible à partir de 1,99 € par mois, au lieu de 15,45 € par mois, avec 3 mois offerts. En clair, vous payez 53,73 € au lieu de 417,15 € pour 27 mois d’abonnement. Cela correspond à une réduction de 87%. Ça, c’est pour la formule de base appelée Starter.

Voici le récapitulatif des offres Black Friday sur les formules Surshark VPN :

Starter (24 mois + 3 mois offerts) : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, soit une réduction de 87%.

Surfshark One (24 mois + 3 mois offerts) : 2,19 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87%

(24 mois + 3 mois offerts) : 2,19 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87% Surfhsark One+(24 mois + 3 mois offerts) : 4,19 € au lieu de 20,85 € par mois, soit une réduction de 80%.

Quant aux avantages de chaque formule, l’offre Starter inclut le VPN ainsi que la fonctionnalité Alterntive ID qui vous permet de naviguer avec une identité alternative sur internet. Vous bénéficiez ainsi d’une adresse email parallèle, d’un nom et d’un prénom alternatifs, ainsi que d’une adresse fictive pour vous inscrire en ligne en toute discrétion. En option, vous pouvez également obtenir un numéro de téléphone virtuel moyennant un petit surcoût.

La formule One de Surfshark, qui est la plus populaire, intègre tous les avantages de la formule de base, en plus d’une protection antivirus et d’un analyseur de fuites de données. Vous recevez ainsi des alertes lorsque vos informations sensibles (emails, mots de passe, coordonnées bancaires, etc.) sont associées à des fuites de données en ligne.

Enfin, la formule One+ intègre en plus une fonctionnalité baptisée Incongni. Ce service vous aide à supprimer vos données personnelles des bases de données de nombreuses entreprises et des sites de recherche de personnes.