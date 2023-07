L'innovation ne s'arrête jamais dans le monde des voitures électriques. Dernière en date : une batterie moins chère, avec plus d'autonomie, et plus fiable que les modèles actuels. Comment les sociétés Stellantis et Saft, à l'origine du projet, réussissent ce tour de force ? On vous explique.

Une révolution pour les voitures électriques, rien que ça. Dans un communiqué, Stellantis et Saft n'y vont pas par quatre chemins en annonçant l'arrivée de leur batterie d'un nouveau genre. Et force est de constater qu'en effet, l'expression ne semble pas exagérée. Cette nouvelle batterie intègre directement le chargeur et l'onduleur que possèdent les voitures électriques. D'accord, mais pourquoi c'est bien ? Pour comprendre, rappelons comment fonctionne globalement un tel véhicule.

Quand vous branchez votre auto à une borne de recharge (ou à la prise de votre maison), le courant envoyé est du type alternatif. L'énergie est transmise à une pièce appelée chargeur, qui s'occupe de transformer ce courant alternatif en courant continu, avant de le transmettre à la batterie. C'est une étape obligatoire puisque les batteries actuelles stockent l'énergie en courant continu. La batterie envoie ensuite le tout vers l'onduleur qui se charge de faire l'opération inverse puis d'alimenter le moteur, qui lui veut du courant alternatif. Avec la batterie de Stellantis et Saft, ce système de circuit est supprimé.

La nouvelle batterie intègre le chargeur et l'onduleur pour libérer de la place

Vous l'aurez compris : avec une batterie qui se charge des fonctions du chargeur et de l'onduleur, plus besoin de ces pièces dans le véhicule. On gagne de la place, mais aussi du poids. En parallèle, la production des véhicules est facilitée et son coût est réduit. Suite à leurs tests, les porteurs du projet indiquent aussi que “la batterie est plus efficace […], plus fiable et moins chère [à construire]”. Ils concentrent à présent leurs efforts sur la production d'un prototype de véhicule entièrement fonctionnel pour des tests en circuits fermés puis sur les routes.

La production de masse de cette batterie n'est pas pour tout de suite. L'objectif est de la rendre disponible dans les véhicules des marques de Stellantis d'ici la fin de la décennie, soit 2030 au plus tard. Pas besoin d'attendre aussi longtemps pour se procurer une voiture électrique évidemment. D'autres innovations à venir permettront de gagner toujours plus d'autonomie, comme recharger son véhicule en roulant.