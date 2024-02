Votre smartphone se transforme en studio photo professionnel grâce à cette application gratuite

Adobe étend les frontières de la retouche photo avec Photoshop Camera, une application qui apporte la magie des filtres professionnels de Photoshop directement sur votre smartphone.

L'intelligence artificielle transforme radicalement la photographie sur smartphone, avec des géants technologiques comme Samsung et Apple qui repoussent les limites de l'innovation. Le Galaxy S24 de Samsung, avec sa capacité à éliminer les reflets indésirables des photos, et le nouveau modèle d'IA d'Apple, MGIE, capable de modifier des images via des instructions textuelles, illustrent l'évolution rapide du secteur. Ces avancées promettent une ère où la retouche photo ne sera plus l'apanage des professionnels mais accessible à tous, directement depuis nos téléphones.

Lancée en 2020, Photoshop Camera d'Adobe reste un acteur majeur dans l'espace des applications photo, grâce à sa combinaison unique de filtres avancés et d'intelligence artificielle. En dépit de la concurrence accrue, cette application continue d'offrir une option de retouche photo de haut niveau, accessible à tous. Avec des fonctionnalités permettant de transformer radicalement les clichés, de la modification du ciel à la simulation d'un cliché nocturne en plein jour, l'application prouve que la retouche photo n'a jamais été aussi simple.

L’IA de Photoshop Camera transforme votre smartphone en studio photo gratuitement

Photoshop Camera se distingue par sa riche bibliothèque de filtres, offrant une variété et une originalité qui transforment chaque photo en une création unique. Ces filtres, améliorés par l'intelligence artificielle, permettent non seulement d'ajouter une touche artistique aux clichés mais aussi de bénéficier d'une prise de vue améliorée. En effet, l'application optimise automatiquement les photos prises et choisit le filtre le plus adéquat en fonction du sujet, facilitant ainsi la capture de moments parfaits.

Bien Photoshop Camera ne remplace pas entièrement les appareils photo des smartphones haut de gamme, elle propose une alternative créative pour personnaliser les images. L'un des points forts de cette application est sa disponibilité gratuite sur le Play Store, sans aucune publicité. Tous les filtres, y compris ceux téléchargeables depuis la vaste collection d'Adobe, sont accessibles sans abonnement. Cette facilité d'accès ouvre les portes de la retouche photo professionnelle à un public plus large, permettant à chacun d'explorer et de s'exprimer à travers la photographie, que ce soit sur Android ou iPhone.