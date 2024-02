Dans un récent rapport, de nombreux développeurs font part de leur inquiétude concernant l’avenir d’Apple Arcade. Selon ces derniers, la situation a drastiquement changé depuis le lancement de la plateforme. Alors que celle-ci était autrefois un El Dorado financier, il est désormais devenu très difficile d’atteindre la rentabilité avec ses jeux.

En 2019, Apple Arcade se lançait avec un concept alors pas si évident que cela : un catalogue de jeux accessible depuis un abonnement et qu’il est possible de télécharger depuis n’importe quel appareil compatible. Depuis, le Game Pass règne en maître sur le marché, rejoint depuis peu par PlayStation et même Netflix. Cet attrait soudain pour un tel service de la part de la concurrence pourrait bien signer le glas de la plateforme d’Apple.

Les bruits de couloir ne sont en tout cas pas du tout optimistes. Dans un récent rapport, le média mobilegamer.biz a donné la parole à plusieurs développeurs sur la plateforme et les sons de cloche sont quasiment unanimes. L’heure de gloire d’Apple Arcade est désormais loin derrière elle et tout porte à croire que la firme de Cupertino s’apprête à abandonner le projet — et les développeurs s’en servant comme outil de diffusion.

Comme une « odeur de mort » chez Apple Arcade

Tous s’accordent pour dire que les débuts d’Apple Arcade furent particulièrement fructueux. Les paiements dès la publication du jeu étaient conséquents, permettant ainsi au studio d’être très rapidement rentables. Mais tout a changé fin 2020, lorsqu’Apple a commencé à réduire les sommes versées aux développeurs. Plusieurs projets ont ensuite été abandonnés, avant que la plateforme subisse un reboot au printemps 2021.

De même, il semblerait que la direction d’Apple Arcade ne sache plus vraiment où aller. La stratégie en interne est particulièrement floue et, surtout, gardée secrète auprès des développeurs. Beaucoup rapportent avoir tenté de présenter leurs projets à la plateforme sans savoir si ces derniers seront retenus. Un développeur va jusqu’à affirmer qu’Apple Arcade a « odeur de mort », « presque comme s’ils n’étaient pas sûrs d’avoir un emploi à la fin ». En surface, Apple continue à ne rien laisser transparaître.

Source : mobilegamer.biz