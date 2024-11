La PS5 Pro déçoit, elle n’atteint pas les performances promises par Sony sur tous les jeux

Selon les dernières analyses de Digital Foundry, le système Game Boost de la PlayStation 5 Pro ne parviendrait pas à atteindre les 45 % d'amélioration des performances initialement annoncés par Sony.

Souvenez-vous, les premières informations au sujet de la PS5 Pro dévoilaient qu’il fallait s’attendre à un gain de performances d’environ 45 % par rapport à la PS5 originale, un chiffre que Sony a ensuite confirmé à la sortie de la nouvelle console. Le problème, c’est que selon Digital Goundry, les tests révèlent que les jeux non optimisés pour la PS5 Pro ne bénéficient que d'une amélioration comprise entre 30 % et 35 %.

Les experts pointent du doigt une limitation technique majeure : la bande passante mémoire. Ce phénomène rappelle la situation rencontrée avec la PS4 Pro, où l'augmentation de 45 % de la puissance GPU était accompagnée d'une amélioration de seulement 28 % de la bande passante mémoire, créant un déséquilibre dans les performances.

La PS5 Pro serait moins puissante que prévu

Cette hypothèse est renforcée par l'architecture même des GPU AMD, qui nécessite traditionnellement une augmentation parallèle de la bande passante mémoire et des améliorations du contrôleur mémoire pour gérer efficacement les hautes définitions comme la 4K. En conséquence, la PS5 Pro pourrait exceller dans le rendu 1080p à 120 FPS, mais montrer ses limites dans des définitions plus élevées, plus gourmandes en bande passante.

Néanmoins, les jeux spécifiquement optimisés pour la PS5 Pro montrent des résultats plus encourageants. Des titres comme God of War Ragnarok et Final Fantasy VII Rebirth affichent des améliorations visuelles et de performances substantielles lorsqu'ils bénéficient d'un patch dédié, et c’est ce que nous avions pu constater dans notre test de la PS5 Pro.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle de la Xbox Series X, qui utilise également un matériel AMD. Microsoft est parvenu à offrir la pleine puissance du GPU en mode de compatibilité pour les jeux Xbox One X, ce qui signifie bien que les limitations de la PS5 Pro pourraient être liées à des choix d'architecture spécifiques.

Digital Foundry souligne que le Game Boost, essentiellement un mode de compatibilité, pourrait ne pas exploiter toutes les capacités du système. Cette situation pose question sur l'équilibre entre les promesses marketing et les réalités techniques de cette nouvelle itération de la console de Sony.