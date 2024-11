Ces gros jeux sont plus beaux et plus fluides sur PS5 que sur PS5 Pro

Des jeux comme Silent Hill 2 Remake et Star Wars Jedi: Survivor tournent mieux sur la PS5 que sur la PS5 Pro. Des problèmes techniques et d'optimisation ont été relevés par les fans comme par Digital Foundry.

La PS5 Pro est disponible depuis quelques jours et la nouvelle console de Sony est loin de s'attirer les faveurs des critiques et des observateurs. Le système Game Boost de la PlayStation 5 Pro ne parvient pas à atteindre les 45 % de hausse de performances promises par Sony. Nous avons nous-même attribué la note de 3/5 à la console dans notre test, regrettant notamment son prix et des différences graphiques pas toujours flagrantes avec la PS5 standard. Et pour certains jeux, le rendu est même d'une qualité inférieure sur le modèle le plus puissant sur le papier.

Les joueurs de Silent Hill 2 Remake n'épargnent pas les performances de la PS5 Pro sur le jeu. Bonne surprise et excellent cru de cette année 2024, le jeu développé par Bloober Team et publié par Konami souffre d'importants problèmes techniques sur PS5 Pro. Le titre tourne de manière plus fluide et les graphismes sont de meilleure facture sur la PS5.

Les performances de Silent Hill 2 Remake et de Star Wars Jedi: Survivor en difficulté sur PS5 Pro

Une situation d'autant plus problématique que Silent Hill 2 Remake est labellisé PS5 Pro-enhanced, et qu'il est donc censé être optimisé pour tirer parti de la puissance de la PS5 Pro. Il est probable qu'une mise à jour vienne corriger le tir et qu'à terme la version PS5 Pro offre une meilleure expérience que sur PS5, mais c'est pour le moment loin d'être le cas.

Un autre jeu populaire à ne pas apprécier la PS5 Pro pour l'instant est Star Wars Jedi: Survivor. Le titre de Respawn Entertainment, édité par Electronic Arts, ne prend pas correctement en charge la technologie de mise à l'échelle de l'image PSSR de Sony, censée améliorer sensiblement la fluidité des titres sans pour autant sacrifier la qualité d'image. Digital Foundry explique que le jeu est très instable sur PS5 Pro avec PSSR, avec de fréquentes chutes de la définition, qui peut même tomber jusqu'à 648p, soit moins que de la HD ! Ici aussi, il faut espérer qu'un patch correctif ne tarde pas.

Heureusement, les capacités de la PS5 Pro sont bien visibles sur d'autres titres. Final Fantasy VII Rebirth est probablement l'un des jeux à en profiter le plus, avec de grandes améliorations graphiques par rapport à la PS5. Sur Alan Wake 2, nous n'avons pas de mode Qualité avec ray tracing à 60 fps sur la PS5 Pro, ce qui a pu en décevoir certains. Mais les différences graphiques, notamment en termes de ray tracing, valent vraiment le coup, d'après des comparatifs de Digital Foundry.

Source : ComicBook