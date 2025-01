PS5 Pro : Sony s’attaque enfin aux problèmes de la technologie PSSR

Selon des sources du secteur, Sony travaille activement à résoudre les difficultés techniques majeures rencontrées sur la PlayStation 5 Pro depuis son lancement en novembre 2024.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de la PS5 Pro, le constructeur japonais concentrait actuellement ses efforts sur l'optimisation de sa technologie exclusive PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Commercialisée à 700 euros, la PS5 Pro promettait une expérience gaming supérieure à sa grande sœur. Cependant, plusieurs titres majeurs ont paradoxalement affiché des performances inférieures à la PS5 standard, notamment en raison de problèmes liés au PSSR. Des jeux comme Silent Hill 2 Remake et Star Wars Jedi Survivor ont particulièrement souffert d'effets de scintillement persistants.

Le gros défaut de la PS5 Pro pourrait enfin être corrigé

Une lueur d'espoir émerge toutefois des studios de développement. Un développeur travaillant sur Truck Driver The American Dream a récemment révélé que Sony a déployé plusieurs versions successives du PSSR, une preuve d'un engagement continu pour améliorer cette technologie. « Nous intégrons actuellement la dernière version du PSSR dans notre mise à jour 0.20, accompagnée d'optimisations du ray tracing matériel », a-t-il précisé.

Bien que la diminution récente des problèmes techniques puisse suggérer des progrès, le nombre limité de jeux optimisés pour la PS5 Pro ces derniers mois ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives sur l'efficacité des correctifs.

L'enjeu est crucial pour Sony, alors que 2025 s'annonce comme une année déterminante avec la sortie de titres techniquement ambitieux comme Kingdom Come Deliverance 2 et GTA 6. Le succès commercial de la PS5 Pro dépendra largement de sa capacité à offrir une expérience gaming véritablement supérieure et stable.

Ces améliorations techniques arrivent à un moment critique où Sony doit justifier le positionnement premium de sa console. Face à un public exigeant et un marché compétitif, la résolution des problèmes du PSSR pourrait s'avérer décisive pour convaincre les joueurs d'investir dans cette version haut de gamme de la PlayStation 5. Bon nombre de joueurs avaient jugé inutile de passer de la PS5 à la PS5 Pro après avoir constaté de la faible amélioration des performances, mais ces futures mises à jour du PSSR pourraient bien en convaincre certains de sauter le pas.