Pixel 10 : vous rencontrez des problèmes avec les anciens chargeurs sans fil de Google ? Voici pourquoi

Les smartphones de la série des Pixel 10 ont maintenant quelques semaines d’existence entre les mains de leurs propriétaires. Certains d’entre eux semblent néanmoins rencontrer quelques problèmes avec les anciens chargeurs sans fil de Google.

Les Google Pixel 10 sont parmi les premiers grands smartphones Android à adopter la norme Qi 2. C’est une technologie qui permet une recharge sans fil et des connexions magnétiques simplifiées. Chez la firme de Mountain View, elle est baptisée Pixelsnap.

Google propose ainsi des accessoires exclusifs aux Pixel 10 (et tout appareil certifié Qi2) : le chargeur Pixelsnap se présentant sous la forme d’un galet à fixer au dos du smartphone, des coques adaptées à la recharge sans fil, un chargeur Pixelsnap avec « stand » qui permet de recharger son smartphone à la verticale, ou encore un socle de support Pixelsnap – autrement appelé Pixelsnap Ring Stand. Mais dès la sortie de la gamme Pixel 10, des utilisateurs ont rencontré des problèmes de recharge sans fil.

Pixel 10 : voici pourquoi vous rencontrez des problèmes avec les anciens chargeurs sans fil de Google

D’après nos confrères de CNET, les propriétaires de Pixel 10 ont remarqué des soucis avec d’anciens chargeurs sans fil, y compris avec les Pixel Stands de Google de première et deuxième génération. Leur conseil ? Retirer la coque de leur appareil : là, les Pixel Stands rechargent leur Pixel 10 Pro XL sans problème. Autrement, le téléphone peut commencer à charger, puis s’arrête, et ainsi de suite. Avec une coque, ils sont tout de même parvenus à recharger leur smartphone à l’horizontale, avec le Pixel Stand de première génération.

Bien que ce problème ne semble pas affecter tous les utilisateurs, il n’est pas surprenant. En effet, la page d’assistance de Google dédiée à la recharge avec un Pixel Stand (les anciens chargeurs, donc) indique qu’il ne fonctionne pas avec « le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL ni le Pixel 10 Pro Fold ».

Toutefois, toujours selon nos confrères, un porte-parole de Google leur aurait expliqué que si la série des Pixel 10 n’est pas optimisée pour les anciennes normes de recharge sans fil Qi, cela ne signifie pas pour autant que ces smartphones ne sont pas pris en charge par ces anciens chargeurs. En résumé, si vous souhaitez bénéficier de la meilleure vitesse de recharge sans fil, privilégiez un chargeur Pixelsnap et une coque adaptés.

Quant au fait de recharger d’anciens modèles de Pixel avec les chargeurs Pixelsnap, Google le déconseille : les anciennes générations de Pixel ne sont pas équipées de la fonctionnalité d’alignement magnétique, ce qui peut rendre la recharge « irrégulière, voire impossible ».