Vos jeux Steam sur Chromebook, c’est pour très bientôt, le projet passe enfin en bêta

Depuis l'arrêt de Stadia, sa propre plateforme de Cloud gaming, Google ne cesse de multiplier les partenariats avec les fabricants de PC et les services, autrefois concurrents, de streaming de jeux vidéos. On apprend aujourd'hui que jouer à vos jeux sur Steam sur un Chromebook va enfin devenir une réalité.

Google a publié sur son blog des nouvelles réjouissantes pour ceux qui n’ont pas la chance de posséder une console Next gen ou un PC gamer. Le portage de Steam sur ChromeOS avance à grands pas, son développement passe en bêta. Les possesseurs de ChromeBooks tournant avec ChromeOS 108 bêta peuvent d’ores et déjà s’inscrire au programme pour tester les fonctionnalités de Steam sur leur appareil.

Selon les développeurs, “les problèmes majeurs affectant l'ensemble du système devraient être rares, et des centaines de jeux Steam sont désormais jouables sur une plus grande variété de Chromebooks”. Les exigences matérielles pour profiter de l’immense bibliothèque de jeux de Steam ont encore été abaissées. Une bonne nouvelle pour la majorité des utilisateurs de Chromebooks qui, par définition, ne jouissent pas d’une configuration très musclée. Les ordinateurs portables sous ChromeOS doivent avant tout leur succès à leur petit prix et à leur grande autonomie, des caractéristiques incompatibles avec l’utilisation de composants surpuissants et donc très chers, à l'instar des cartes graphiques RTX 4080 et 4090 de Nvidia, par exemple.

Google mise sur les Chromebooks pour se faire une place dans le Cloud gaming

Si la configuration recommandée pour profiter de Steam en streaming sur ChromeOS est un processeur Intel Core i5 ou Ryzen 5 avec 16 Go de RAM, il est tout de même possible de lancer nombre de jeux avec un processeur Core i3 ou Ryzen 3 et 8 Go de RAM. Les jeux les plus exigeants et/ou les plus récents, tels que Fallout 4 ou encore Call Of Duty: Modern Warfare 2 ne sont évidemment pas jouables sur d’aussi petites configurations, pas dans des conditions agréables tout du moins.

Google a donc publié une liste de Chromebooks compatibles avec Steam, mais également une liste des jeux qui fonctionnent correctement, même avec des configurations un peu faiblardes. Lancer Steam sur un Chromebook à travers le programme n’est pas techniquement à la portée de tous. L’opération nécessite quelques connaissances en informatique, à commencer par savoir switcher sur le mode bêta. Les instructions données par Google sur le blog sont cependant assez claires.

Source : Google