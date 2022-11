Steam : n’achetez plus des jeux qui sont déjà sur le Xbox Game Pass grâce à cette extension Chrome

Cette nouvelle extension Chrome va grandement profiter aux abonnés Xbox Game Pass, mais beaucoup moins à Steam. En effet, « Available on Game Pass » permet de vérifier directement sur la page Steam d’un jeu si celui-ci est disponible sur le service de Microsoft, ou s’il s’apprête à l’être dans quelques jours. De quoi économiser de précieuses minutes (et euros).

Nul doute que le Xbox Game Pass a profondément modifié les habitudes d’achat des joueurs. En effet, entre acheter un jeu 60 € alors que celui-ci est disponible dans le catalogue de Microsoft pour 10 €/mois, parfois même le jour de sa sortie, disons simplement que le calcul est rapide. D’autant que cedit catalogue est régulièrement mis à jour pour ajouter de nouveaux titres… à tel point qu’il peut être facile de s’y perdre.

En effet, nous sommes désormais nombreux à passer plusieurs minutes entre les différents launchers disponibles sur PC pour comparer les prix d’un certain jeu entre eux. Et, si celui-ci est disponible sur le Game Pass, à généralement préférer cette option. Il s’agit donc d’un processus relativement fastidieux, qui peut parfois en fatiguer plus d’un qui commettent alors l’erreur d’acheter un jeu à son prix fort alors que ce dernier se trouve dans le catalogue de Microsoft.

Cette extension Chrome va vous faire faire des économies de temps et d’argent

Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Available on Game Pass. Un nom somme toute très efficace pour cette nouvelle extension Chrome, puisqu’il décrit à la perfection le rôle de celle-ci. Grâce à elle, fini de passer constamment d’une fenêtre à l’autre pour vérifier qu’un jeu est disponible sur le Xbox Game Pass avant de l’acheter sur Steam. Une bannière apparaît directement sur la page Steam pour vous dire si vous pouvez télécharger le titre sur le Game Pass.

Mieux encore, l’extension est même capable de vous dire quand le jeu sera disponible sur le catalogue, si celui-ci a une date de sortie déjà annoncée par la firme de Redmond. Autrement dit, vous pourrez y réfléchir à deux fois avant de craquer pour un jeu, s’il suffit d’attendre quelques jours avant que celui-ci ne débarque dans le Xbox Game Pass. Une extension qui est d’ores et déjà un incontournable pour tous les joueurs PC.