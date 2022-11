Volvo présente le EX90, le SUV 100% électrique le plus sûr de la marque

Chose promise, chose due. Volvo nous avait donné rendez-vous le 9 novembre 2022 pour en apprendre plus sur le EX90, son nouveau SUV 100% électrique. Motorisation, sécurité, autonomie, on fait le point ensemble sur ce concurrent sérieux au Tesla Model X.

Devant l'interdiction décrétée par l'Union européenne de vendre des véhicules thermiques neufs dès 2035, les constructeurs automobiles font en sorte d'accélérer leur transition énergétique et d'électrifier leurs offres. Chez Volvo, il faut pour l'instant composer avec deux véhicules électriques seulement : le SUV XC40, lancé en 2021, et sa version coupée, le C40 Recharge.

Néanmoins, à l'occasion d'une conférence en ligne diffusée sur YouTube en septembre 2022, la marque suédoise a levé le voile sur l'EX90, son tout nouveau SUV 7 places 100% électrique. Avec l'EX90, les ambitions de Volvo sont affichées : lancer la voiture la plus sûre de l'histoire de la marque.

Le Volvo EX90 mise tout sur la sécurité

Pour ce faire, le SUV embarque “l'un des ensembles de capteurs les plus avancés du marché” comprenant huit caméras, cinq radars, 16 capteurs à ultrasons et un capteur LiDAR installé directement sur le toit. Mais ce n'est pas tout, puisque deux caméras installées dans l'habitacle se chargeront d'analyser les mouvements oculaires du conducteur. Le but ? Déterminer si l'attention du conducteur est altérée ou diminuée par l'alcool ou la fatigue. En cas de comportement dangereux détecté, la voiture émet des alarmes pour réveiller le conducteur et s'il reste amorphe, la voiture pourra s'arrêter automatiquement sur le bas-côté.

Pour en savoir plus sur la motorisation, le prix ou l'autonomie de l'EX90, il fallait attendre le 9 novembre 2022. Chose promise, chose due, Volvo a présenté officiellement son nouveau SUV ce mercredi. La marque le résume de la manière suivante : “Une voiture familiale polyvalente et élégante aux proportions modernes, associée à une technologie de pointe en matière d'informatique de base, de connectivité et d'électrification pour optimiser la sécurité, l'efficacité et l'esthétique”.

Un SUV sportif et familial à la fois

Concernant l'élégance, l'habitacle est effectivement sobre, et Volvo précise que les sièges ne sont pas fabriqués en cuir animal. Les matériaux utilisés pour l'intérieur sont en grande majorité naturels et issus de sources responsables (nous n'avons pas de chiffres exacts précisons-le). Pour le côté familiale, ce EX90 peut compter sur un bel espace dans le coffre. Offrant déjà une capacité généreuse de 655 litres de volume, il est possible d'atteindre les 1040 litres en abattant la rangée de sièges arrières, et 1915 litres jusqu'à hauteur de pavillon. Cerise sur le gâteau, 37 litres supplémentaires seront disponibles dans le coffre avant.

A l'avant, conducteur et passager pourront profiter d'un grand écran d'infodivertissement de 14,5 pouces, avec Google intégré. On y retrouvera l'ensemble des services et applis phares de la firme de Mountain View comme Google Maps, l'aide Mains libres de Google Assistant ou le Google Play Store. Une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto est également confirmée. Un autre écran 8 pouces fera office d'affichage tête haute devant le poste de conduite. Notez que la voiture prendra en charge la connexion 5G standard, et qu'elle embarquera un système audio Bower & Wilkins compatible Dolby Atmos, une première dans l'histoire de la marque.

Un poids lourd capable d'atteindre le 0 à 100 km/h en 6 secondes

Quid de la motorisation ? La version à traction intégrale à deux moteurs initialement disponible est alimentée par une batterie de 111 kWh. Les deux moteurs électriques à aimant permanent délivrent ensemble 380 kW (517 ch-) et 910 Nm de couple dans la version Performance de l'EX90. Le modèle de base Recharge Twin affiche une puissance de 300 kW (408 ch) pour un couple de 770 Nm.

De fait et malgré un poids conséquent sur la balance de 2,8 tonnes, ce EX90 en aura sous le capot. Ainsi, il attend le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes seulement (modèle Recharge Twin) et en 4,9 secondes (pour le modèle Performances). Concernant l'autonomie, Volvo annonce entre 560 et 580 km d'autonomie sur un cycle mixte WLTP, tandis qu'il sera possible d'atteindre les 680 km si l'on se contente de faire de courts trajets en ville.

Quant à la recharge, Volvo promet d'atteindre les 100 % en 30 minutes seulement sur une borne rapide 250 kW, quand il faudra 11 heures environ sur une prise secteur à domicile (jusqu'à 11 kW). D'ailleurs, le constructeur précise qu'une “offre de gestion de l'énergie à domicile”, composée notamment “d'un boitier mural bidirectionnel et d'un système de gestion de l'énergie”, sera proposée sur certains marchés. Cela permettra aux utilisateurs de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie de votre foyer avant l'arrivée de votre EX90.

Abordons maintenant la question du prix. Sans surprise, l'EX90 ne se destine pas aux bourses modestes, loin de là. Dans sa version Recharge Twin Motor en finition Ultra (le 1er modèle disponible en France), il sera affiché à 107 900 €. Pour le modèle Performance et son moteur de 517 ch, il faudra mettre sur la table 113 100 €. La voiture sera garantie 3 ans, tandis que la batterie sera couverte durant 8 ans par la marque suédoise.