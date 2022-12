Volvo booste les performances et l’autonomie de ses voitures électriques

Volvo vient d'offrir aux XC40 et C40, ses deux voitures électriques disponibles sur le marché français, une augmentation conséquente de leur autonomie et de leurs performances. On vous explique tout en détail.

Comme vous le savez peut-être, Volvo a choisi de prendre le virage à 100% le virage de l'électrique comme de nombreux constructeurs. En France, la marque suédoise propose exclusivement depuis septembre 2022 des modèles hybrides ou 100 % électriques.

Pour l'instant, la gamme électrique du constructeur se compose de deux véhicules, à savoir les SUV XC40 et C40 Recharge. Bien entendu, l'offre va bientôt s'étoffer avec le lancement de la EX90, considérée par la marque elle-même comme sa voiture la plus sécurisée jamais construite.

En attendant, Volvo a décide de revoir à la hausse les performances et l'autonomie de ses deux modèles existants. Comme le dévoilent nos confrères du site spécialisé Autocar, l'XC4O et le C40 Recharge profitent de quelques améliorations techniques. Tout d'abord, le constructeur a apporté des modifications à la chaîne de traction sur la version à un seul moteur des deux SUV, qui devient pour le coup une propulsion.

100 km d'autonomie en plus pour les Volvo XC40 et C40

Grâce à cette retouche, les XC40 et C40 Recharge gagnent environ une centaine de kilomètres d'autonomie. Plus précisément, la XC40 peut parcourir désormais entre 500 et 515 km en cycle mixte WLTP, contre 434 km environ sur la précédente version. Quant à la C40 Recharge, elle peut désormais rouler entre 507 et 533 kilomètres avant de passer par la case recharge, contre 449 km auparavant. Concernant la version Recharge Twin (deux moteurs), elle conserve sa configuration à quatre roues motrices.

Néanmoins, cette version disponible sur les deux véhicules profite d'un taux de recharge plus importante, passant de 150 kW à 200 kW. De fait, les utilisateurs pourront gagner 10 minutes sur le temps de charge de 10% à 80%, désormais effectué en 27 minutes seulement. Cela correspond au temps de charge des modèles standards équipés de batteries plus modestes et dotés d'une vitesse de charge de 150 kW.

Par ailleurs, la Recharge Twin va recevoir une nouvelle batterie de 82 kWh au lieu de 78 kWh, ainsi que deux nouveaux moteurs électriques de 180 kW à l'avant (245 ch environ) et 120 kW à l'arrière (136 ch environ). Jusqu'alors, les deux moteurs développaient une puissance de 150 kW chacun. Précisons que la puissance globale reste la même : aux alentours des 408 ch. D'après Autocar, la livraison des nouveaux modèles Recharge Twin devrait débuter en mai 2023. Quant aux nouvelles variantes dotées d'un seul moteur, ils seront lancés dès l'automne prochain.