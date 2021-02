Ford ne vendra plus que des voitures électriques en Europe d’ici 2030

Ford poursuit son offensive dans le domaine de la mobilité électrique. Le constructeur vient d'investir 1 milliard de dollars dans la transformation de son usine à Cologne en Allemagne. L'objectif ? Proposer uniquement des véhicules 100% électriques en Europe d'ici 2030.

À l'instar de nombreux constructeurs comme Kia ou Peugeot avec la 208, Ford a d'ores et déjà fait le pari de l'électrique. En ce mercredi 17 février 2021, le constructeur américain vient de détailler sa stratégie concernant l'électrique et le marché européen. En effet, la marque annonce qu'elle va investir un milliard de dollars dans la rénovation et la transformation de son site de production à Cologne, en Allemagne. Et ce afin “d'accélérer la production de ses véhicules électriques et développer et électrifier de manière substantielle sa gamme de véhicules utilitaires”, assure le fabricant dans un communiqué officiel.

Via cet investissement, Ford prend également un engagement fort : proposer uniquement des véhicules 100% électriques en Europe d'ici 2030. Pour ce faire, la compagnie prévoit de produire un modèle 100% électrique tous les deux ans, grâce à la modernisation de l'usine de Cologne.

“Un avenir tout électrique en Europe”

Cela fait partie d'un investissement global de 29 milliards de dollars récemment annoncé par l'entreprise dans les véhicules électriques et autonomes jusqu'en 2025. “Nous nous dirigeons vers un avenir tout électrique en Europe”, assure Stuart Rowley, président de Ford Europe. Comme le précise le responsable, les investissements engagés sur le site de Cologne marquent un tournant dans l'histoire de la marque.

“L'annonce faite aujourd'hui de la transformation de notre usine de Cologne, qui abrite nos activités en Allemagne depuis 90 ans, est l'une des plus importantes que Ford ait faites depuis plus d'une génération. Elle souligne notre engagement pérenne en Europe où les véhicules électriques sont au cœur de notre stratégie de croissance”, précise-t-il.

Pour rappel, Ford a pris le virage du 100% électrique depuis quelque temps déjà. En 2019, la marque a surpris ses fans en dévoilant la Mustang Mach-E, un SUV électrique doté d'une puissance maximale de 650 ch. Les livraisons ont d'ailleurs débuté en début d'année 2021. Parmi les autres projets du constructeur, on note le lancement d'un utilitaire Ford Transit 100% électrique en 2022, tandis qu'un pick-up électrique F-150 est également en préparation. D'après Ford, l'usine de Cologne lancera son premier véhicule électrique en 2023.

Source : Engadget