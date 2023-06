Volvo s’inspire d’IKEA pour le design de son nouveau SUV électrique

Volvo vient de lever le voile sur l'EX30, son prochain SUV électrique compact. Avec ce nouveau modèle, la marque ambitionne de proposer un design inédit, à la fois intelligent et pratique. Une philosophie qui rappelle celle d'IKEA, le leader mondial des meubles en kits.

Après la présentation de l'EX90 en novembre 2022, le SUV électrique le plus sûr de la marque, Volvo continue de donner au compte-goutte des détails sur l'EX30, son prochain SUV électrique compact.

Ce 31 mai 2023, le constructeur suédois a présenté la philosophie adoptée avec l'EX30 : proposer un véhicule qui rendra “votre vie plus simple, plus décontractée et plus excitante“. Pour ce faire, ce nouveau modèle pourra compter sur de nouvelles technologies à bord et sur un design “dans la plus pure tradition scandinave” selon les dires de l'entreprise.

“Le Volvo EX30 combine tous les meilleurs éléments du design scandinave. De nouveaux matériaux ajoutent des textures créatives, des couleurs et de la personnalité à l'habitacle, tandis que des fonctionnalités intelligentes et une excellente expérience utilisateur sont la marque de fabrique de toute véritable création Volvo”, résume Lisa Reeves, responsable du design intérieur.

Un design tourné vers la simplicité et l'efficacité

Pour proposer ce design alliant à la fois simplicité et efficacité, le constructeur a totalement repensé l'organisation de l'habitacle. Par exemple, Volvo s'est débarrassé des classiques haut-parleurs au profit d'une grande barre de son. Installée directement sous le pare-brise, elle regroupe l'intégralité des enceintes dans un seul composant.

De cette manière, le constructeur n'a pas eu besoin d'intégrer des haut-parleurs dans les portières, ce qui lui a permis d'y ajouter des rangements à la place. Dans le même ordre d'idées, les commutateurs de vitres ont été déplacés sur la console centrale, afin que le conducteur et le passager puissent y accéder facilement. Mais ce n'est pas tout puisque la boîte à gants a migré sous l'écran central (une modification rendue possible par l'utilisation d'un plancher plat).

L'accoudoir central a aussi été retravaillé et dispose désormais d'un système coulissant avec un porte-gobelet et un emplacement pour smartphone. Il comprend aussi un espace de stockage inférieur, pratique pour ranger de petits objets comme vos clés, des pièces de monnaie ou des écouteurs.

Un écran d'infodivertissement clair et sans fioritures

On retrouve encore cette idée de simplicité et d'efficacité sur l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. “Sur l'écran unique, les principales informations de conduite, telles que la vitesse et les niveaux de charge, sont placées bien en vue en haut, tandis que la navigation, les médias et les commandes sont facilement visibles et accessibles en-dessous”, explique Tom Stovicek, responsable de l'UX chez Volvo. L'idée étant d'offrir au conducteur une vision d'ensemble claire, et non de le submerger avec une tonne d'informations.

Enfin, Volvo compte sur l'intégration de l'écosystème Google, d'Apple CarPlay sans fil et de la prise en charge de la 5G via le Snapdragon Cockpit de Qualcomm pour offrir une expérience connectée fluide. Pour rappel, le constructeur présenter officiellement l'EX30 ce 7 juin 2023.