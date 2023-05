Essai Volvo C40 Recharge : une plus grosse batterie pour plus d’autonomie ?

Premier modèle de la marque à être uniquement commercialisé en version 100 % électrique, le Volvo C40 Recharge a droit à une mise à jour technique. Au programme un nouveau moteur plus efficient qui passe à l'arrière, une nouvelle batterie de plus grande capacité et une puissance de recharge qui est revue à la hausse. Ainsi équipé, le SUV coupé tient-il sa promesse ? Nous avons pu essayer les deux versions propulsion et quatre roues motrices pour en avoir le coeur net.

Volvo offre une mise à jour à son SUV coupé 100 % électrique, le Volvo C40 Recharge. À noter que celle-ci concerne aussi le Volvo XC40 Recharge, son frère jumeau à la ligne plus classique, qui est aussi proposé dans des motorisations hybride et hybride rechargeable.

Pour l'anecdote, ce dernier avait été présenté en 2017, avant d'être élu voiture de l'année en Europe en 2018. De son côté, la Volvo C40 Recharge a été commercialisée en 2021, et s'est illustrée en devenant le premier modèle de la marque à n'intégrer aucun élément en cuir.

Un design remanié qui ne plaira pas à tout le monde

Tous deux basés sur la même plateforme CMA (pour Compact Modular Architecture ou architecture modulaire compacte pour ceux qui ne sont pas familier avec la langue de Shakespeare), ils se distinguent uniquement par la ligne de toit plongeante, un becquet de toit en deux parties et un discret spoiler qui lui confèrent un style plus dynamique. Néanmoins, une telle ligne n'est pas sans conséquence sur l'habitabilité.

La hauteur de pavillon plus réduite se traduit par un volume de coffre moindre sur le Volvo C40 Recharge. Celui-ci passe ainsi de 452 litres sur le Volvo XC40 Recharge à 413 litres sur le Volvo C40 Recharge. À cela s'ajoute une visibilité également diminuée sur la lunette arrière. Heureusement, les technologies sont là pour pallier cette contrainte comme nous le verrons plus loin. Quoiqu'il en soit, le SUV coupé affiche un look différent et plutôt agréable, même s'il ne fait pas l'unanimité. Question de gouts en somme.

Conçue pour accueillir différentes motorisations, et donc aussi des moteurs thermiques, la plateforme CMA comporte un tunnel de transmission. Ce dernier n'a pas lieu d'être sur une voiture 100 % électrique telle que la Volvo C40 Recharge, qui voit donc son habitabilité restreinte à la place arrière centrale. Pour autant, les ingénieurs ont mis cet espace à profit pour intégrer des cellules supplémentaires dans la batterie qui alimente le moteur électrique en position arrière comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

Une ligne sportive pour un SUV pas si compact que ça

Le Volvo C40 Recharge affiche des dimensions de 4,44 m de long, 1,873 m de large (hors rétroviseurs extérieurs) et 1,591 m de haut. En revanche, même s'il s'agit d'un SUV compact, le Volvo C40 Recharge est un gros bébé, qui accuse un poids conséquent de plus de 2 tonnes sur la balance, et 2 185 kg pour la version Twin à deux moteurs. La faute notamment à la batterie qui occupe une grande partie de la plateforme comme on peut ne voir sur les photos réalisées lors de notre essai. Toujours est-il que le SUV coupé électrique est aussi capable de tracter une remorque freinée 1 500 kg (et même 1 800 kg pour la version intégrale Twin), ou une remorque non freinée de 750 kg. À condition de choisir le crochet d'attelage en option.

Voiture électrique oblige, la calandre est complètement fermée, le moteur ne nécessitant pas de refroidissement actif par air. Pour encore souligner la ligne sportive, le constructeur l'a dotée d'un capot nervuré qui dissimule un coffre avant. Certes avec seulement 31 litres, ce dernier est bien trop petit pour accueillir un bagage cabine par exemple. Mais on pourra tout de même y ranger les câbles de recharge. Un détail qui prend toute son importance quand le coffre est plein à craquer et qu'il faut les sortir pour faire le plein d'électrons.

On termine ce tour de l'extérieur du véhicule en s'intéressant à la signature LED caractéristique. En effet, on retrouve les fameux projecteurs en forme de T de Thor à l'avant, et des feux arrière qui rappellent ceux de la Volvo XC60 ou de feu le V40 par exemple. Ceux-ci descendent du toit jusqu'aux flancs, pour finalement se prolonger sur les extrémités du hayon du coffre. Autant dire qu'on reconnait immédiatement le Volvo C40 Recharge sur la route.

Habitacle élégant et conduite connectée

Dans l'habitacle, Volvo poursuit son engagement en faveur du développement durable en faisant fi du cuir pour la sellerie comme on l'a mentionné plus haut. Place désormais à la laine mélangée et aux matériaux recyclés tels que la micro-fibre qui habillent les sièges, ou encore des bouteilles en plastique recyclées pour d'autres éléments tels que les moquettes ou les contreportes. La présentation globale est soignée mais on n'évite pas les plastiques durs ou des inserts décoratifs peu flatteurs ici et là. Comme précédemment, c'est Google Automotive (avec Android 11) qui est aux commandes du système d'infodivertissement.

Le système ne devrait pas dérouter les utilisateurs de smartphones Android, habitués à cet OS et ces icônes et sous-menus suffisamment clairs. À noter que les utilisateurs d'iPhone ne seront pas lésés avec la présence d'Apple CarPlay à côté d'Android Auto. Pour en revenir à Google Automotive, les rubriques sont certes nombreuses, mais rien de vraiment insurmontable après quelques minutes d'utilisation. L'ensemble est réactif et l'écran est parfaitement lisible. Mention spéciale à la navigation avec l'application Google Maps, qui compte parmi les meilleures à ce jour selon nous. Elle s'affiche non seulement sur l'écran principal avec la vue satellite très réussie, mais aussi dans le combiné d’instruments numériques.

Nous avons aussi apprécié la caméra de recul qui n'a rien d'un gadget. En effet, si le SUV Coupé ne pose aucune difficulté pour les manœuvres, la visibilité arrière réduite imposait une aide à la conduite qui soit à la hauteur. C'est le cas avec une vue à 360 degrés qui est très réussie, et une qualité d'image irréprochable avec une définition élevée des images.

Par ailleurs, outre la navigation avec Google Maps avec les informations de trafic en temps réel et l'indication des bornes de recharge, Google Automotive s'accompagne aussi de l'assistant vocal Google. Très efficace, celui-ci offre de nombreuses applications très pratiques, de la recherche de restaurant aux requêtes en tout genre, en passant par le contrôle des objets connectés en utilisant le compte associé à son domicile.

L'écran d'infodivertissement est en position centrale verticale avec une dalle tactile d'une diagonale de 9 pouces. Ce qui est un peu juste de nos jours, contrairement à l'instrumentation numérique qui prend place derrière le volant. Le conducteur profite ici d'un écran couleurs de 12,3 pouces dont il peut modifier l'affichage à loisir via les boutons, qui sont intégrés sur le volant. À propos de boutons, alors que les commandes de climatisation sont accessibles via l'écran tactile d'infodivertissement du C40 Recharge, Volvo n'a pas

Trois variantes et un nouveau moteur électrique

La version mise à jour du SUV coupé 100 % électrique n'apporte pas de gros changements esthétiques. Elle se contente simplement de deux nouveaux coloris et de nouvelles jantes aérodynamiques en alliage de 19 pouces. C'est donc ailleurs qu'a porté le travail des ingénieurs de Volvo, qui lui ont apporté des modifications techniques à même d'améliorer l'efficience et l'autonomie. Ainsi, le tout nouveau modèle C40 Recharge Extended Range est désormais capable de dépasser le seuil symbolique des 500 km d’autonomie.

Dans le détail, la Volvo C40 Recharge est maintenant proposée en trois déclinaisons :

Recharge et Recharge Extended Range en version propulsion (avec un seul moteur sur l'essieu arrière alors que la version précédente était une traction)

Recharge Twin à transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques (un sur chaque essieu)

Censée offrir un meilleur rendement, la deuxième génération de moteur électrique arrière à aimants permanents a été développée en interne par le centre de recherche et de développement de la marque à Göteborg en Suède. Il développe une puissance de 175 kW (238 ch) sur la version Recharge qui représente donc l'entrée de gamme, et de 185 kW (252 ch) sur le modèle C40 Recharge Extended Range. Dans les deux cas, le couple maximum est de 420 Nm.

De son côté, la Volvo C40 Recharge Twin chapeaute la gamme. Elle est donc équipée d’un moteur électrique qui délivre une puissance plus importante avec 190 kW (258 ch), et un couple identique de 420 Nm. Ce modèle dispose en outre d'un deuxième moteur qui est intégré à l’essieu avant et qui développe une puissance de 110 kW (150 ch) et un couple de 250 Nm. La voiture électrique affiche ainsi une puissance totale de 300 kW, soit 408 ch.

Notez enfin que le nouveau moteur électrique avant est de type asynchrone. Il peut donc fonctionner uniquement lorsque c’est nécessaire. En l'absence de charge électrique constante, il est alors possible d'améliorer le rendement et par conséquent, l’autonomie globale du SUV coupé. Autre avantage, le nouveau moteur électrique asynchrone de l’essieu avant pèse 18 kg de moins que celui doté d’aimants permanents qui équipait les véhicules de la génération précédente.

Entre 500 et 600 km d'autonomie

Alors justement, quid de l'autre grande promesse de la nouvelle Volvo C40 Recharge, à savoir une autonomie en hausse ? Elle passe bel et bien de 438 km WLTP à 477 km malgré une puissance moteur portée à 238 ch. Et ce alors même que la capacité de la batterie reste inchangée avec toujours 69 kWh. Par contre, contrairement aux autres déclinaisons, la puissance maximale acceptée pour la recharge ne change pas, avec toujours 150 kW pour la version C40 Recharge de base. Il faudra donc 34 minutes pour passer de 10 % à 80 % de charge.

Comme son nom l'indique, la nouvelle version C40 Recharge Extended Range va plus loin. Pour ce faire, elle est équipée d'une batterie d’une plus grande capacité avec 82 kWh. Elle est théoriquement capable de parcourir jusqu’à 582 km WLTP sur une seule charge. De quoi offrir la meilleure autonomie du segment C-SUV électrique aujourd'hui selon les dires du constructeur. La puissance de recharge maximale évolue elle aussi sur ce modèle, qui accepte désormais 200 kW.

Enfin, la version C40 Recharge Twin dotée de deux moteurs affiche une autonomie WLTP de 550 km, soit 100 de plus que la génération précédente. Elle aussi profite de la puissance de recharge revue à la hausse avec 200 kW en pic. Dans ces deux derniers cas, charger le SUV coupé électrique de 10 à 80 % devrait prendre environ 28 minutes. D'après Volvo, ces améliorations sont à mettre en partie au crédit de l’onduleur en carbure de silicium. Ce dernier produit moins de chaleur, ce qui leur permet de fonctionner avec des densités de courant plus élevées par rapport aux onduleurs précédemment utilisés pendant la conversion du courant continu en courant alternatif pour alimenter le moteur électrique.

Enfin, en ce qui concerne la recharge en courant alternatif, la Volvo C40 Recharge est équipée de série d'un chargeur embarqué de 11 kW. Ce dernier permet de recharger la batterie de 69 kWh de 10 % à 80 % en sept heures, et celle de 82 kWh en huit heures. Pour les plus pressés, Volvo ne propose malheureusement pas de chargeur 22 kWh en option.

Au volant de la Volvo C40 Recharge

Bien installé à bord, on apprécie d'abord de ne pas avoir à appuyer sur un quelconque bouton de démarrage. À l'instar des Tesla, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et de passer en mode D avec le levier Cristal d'Orrefors un peu flashy, qui est uniquement proposé avec la sellerie en laine mélangée. Dès lors, la voiture électrique se met en branle dans un silence total, bien aidée par une bonne insonorisation de l'habitacle. Malgré son poids, le SUV coupé peut accélérer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, et même 4,7 secondes pour la version C40 Recharge Twin dotée de deux moteurs. Pas de quoi non plus taper des records sur autobahn, la vitesse étant limitée à 180 km/h.

Quoiqu'il en soit, le SUV coupé tient ses promesses en matière de dynamisme grâce à l'intégration du moteur à l'arrière sur la version propulsion, et à un moteur avant plus léger sur la version à transmission intégrale. Plutôt agile, la Volvo C40 Recharge profite d'une direction précise mais n'évite pas le sous-virage dans les virages serrés, la faute à son poids conséquent là encore. Par ailleurs, le travail de Volvo sur les suspensions a porté ses fruits, le véhicule se montrant particulièrement confortable, y compris sur route dégradée. De retour en ville, on apprécie la conduite à une pédale en levant le pied de l'accélérateur pour déclencher le système de récupération d'énergie qui va freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt complet. On y prend vite goût, notamment dans les embouteillages.

Reste enfin l'éternelle question de la consommation électrique, et par la même l'autonomie de la Volvo C40 Recharge. Notre essai s'est déroulé au départ de l'aéroport de Göteborg avec un parcours dans la région par des températures encore un peu fraîches en cette fin de printemps. Dans un premier temps, nous avons relevé une consommation de 17,1 kWh/100, en roulant principalement sur le réseau secondaire qui est limité à 70 km/h. On en déduit donc qu'il devrait être possible de parcourir 450 km environ dans ces conditions.

Oui mais voilà, le SUV coupé se montre ensuite bien plus gourmand dès lors qu'on augmente le rythme, ou qu'on s'engage sur voie rapide. Alors que la consommation grimpe à plus de 20 kWh/100 km, il parait bien difficile d'atteindre les 582 km d'autonomie annoncés avec la nouvelle version C40 Extended Range, ou même les 550 km du modèle Twin à transmission intégrale. Une pause pour recharger tous les 300 km voire moins semble alors plus réaliste. Notre essai s'étant déroulé sur une seule et unique journée, nous n'avons pas eu l'occasion de brancher le véhicule sur une borne pour évaluer la puissance de recharge.

Prix et options de la Volvo C40 Recharge

Outre les trois versions, la Volvo C40 Recharge est proposée avec trois niveaux de finition :

Start

Plus

Ultimate

La Volvo XC40 Recharge dispose d'une finition supplémentaire Essentiel en entrée de gamme. Vous n'êtes pas encore perdu ? La marque réserve en plus certaines versions à différentes finitions. “Start” est par exemple uniquement disponible avec la Volvo C40 Recharge et Recharge Extended Range. “Plus” propose les trois versions quand “Ultimate” est réservée aux modèles haut de gamme Recharge Extended Range et Recharge Twin. Si la structure de gamme peut dérouter, la Volvo C40 Recharge bénéficie d'un équipement riche dès la finition “Start”. Celle-ci comprend notamment le système d'infodivertissement Google avec les deux écrans, la caméra de recul et les radars avant et arrière, les phares LED, les jantes aéro de 19 pouces, l'alerte de franchissement de ligne, la climatisation bi-zone ou encore le toit panoramique.

La finition “Plus” ajoute le régulateur de vitesse adaptatif, le système de surveillance des angles morts et d'assistance de changement de file, l'accès sans clef, le hayon électrique sans les mains et l'alarme. Enfin, la finition “Ultimate” complète le tout avec les sièges avant et le volant chauffants, la pompe à chaleur, le réglage électriques des sièges avant, la vision panoramique à 360° ans oublier le système audio conçu en partenariat avec Harman/Kardon dont les 13 haut-parleurs et le subwoofer délivrent une puissance de 600 W si vous n'appréciez pas le silence de l'électrique.

La Volvo C40 Recharge de 238 ch en finition “Plus” est proposée à partir de 56 850 € et est donc théoriquement inéligible au bonus écologique. La version Recharge Extended Range de 252 ch est affichée à partir de 55 550 € en finition “Start”, tandis que la Recharge Twin avec ses deux moteurs qui développent 408 ch démarre à partir de 63 150 € en finition “Plus”. Pour être tout à fait complet, les rares options s'articulent autour des peintures à 1 000 €, et aux selleries dont les prix vont de 1 600 € pour le Microtech, à 2 300 € pour la laine mélangée gris perle.

Du côté de la concurrence, l'offre se résume pour le moment à quelques rares SUV coupés compacts électriques. Par exemple l'Audi Q4 e-tron Sportback qui est commercialisée à partir de 55 000 €. Un peu plus longue que la Volvo C4 Recharge, elle développe 204 ch et affiche une autonomie WLTP de 541 km avec la même batterie de 82 kWh, une puissance de recharge de 135 kW. Elle abat le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.

Autre marque du groupe Volkswagen, le constructeur tchèque Skoda propose pour sa part la Skoda Enyaq Coupé. Un modèle très proche de l'Audi Q4 e-tron Sportback avec lequel il partage la même plateforme. Affiché avec un tarif de base d'un peu plus de 50 000 €, il intègre une batterie dont la capacité peut être comprise entre 62 kWh et 82 kWh là aussi. Enfin, toujours dans le Groupe Volkswagen qui est décidément le plus actif sur le segment, on peut également citer la Cupra Tavascan. Cette dernière a été récemment annoncée, et elle devrait être lancée en début d'année prochaine. Elle aussi plus longue que le SUV coupé de Volvo, elle bénéficiera d'un style plus sportif et d'une batterie de 82 kWh pour 550 km d'autonomie WLTP. Son prix n'a pas encore été dévoilé mais il devrait se situer dans la même fourchette.