XC40 : Volvo dévoile le prix de son SUV électrique adapté à la prime écologique

Dévoilée en novembre dernier, le SUV électrique XC40 Recharge P8 AWD de Volvo vient de voir son prix officialisé. Le véhicule sera vendu un peu moins de 60 000 €, histoire de se conformer aux desiderata du gouvernement.

Le tarif du XC40 Recharge P8 AWD est désormais connu : le véhicule électrique de Volvoa s’affiche au prix de 59 940 €. Ce tarif ne semble pas avoir été choisi au hasard, puisqu’il permet à Volvo de situer juste en dessus des 60 000 € fatidiques, lesquels auraient empêché les futurs acquéreurs du XC40 de profiter du bonus écologique de 3 000 € accordé par l’État. Bien évidemment, la moindre option contactée par, et il y en a beaucoup, supprimerait tout espoir de bénéficier de la prime en question.

L’un des premiers véhicules électriques équipés d’Android Automotive

La parure de ce nouveau XC40 ne connaît que très peu de changements par rapport au modèle non électrique, aux dires de son constructeur : « Identifiable à sa calandre pleine et l’absence de pot d’échappement, le Volvo XC40 Recharge P8 AWD reprend le tous les codes stylistiques du XC40 que l’on connait déjà, et dont le succès du design n’est plus à prouver. À l’avant, l’absence de moteur thermique a permis aux designers de la voiture de créer un nouveau coffre de 31 L pour stocker le câble de recharge ou autres petits bagages. »

Côté puissance, le XC40 délivre un total de 300 kW, soit 400 ch. Le véhicule bénéficie d’un double système de motorisation électrique et d’une batterie de 78 kWh. Volvo annonce une autonomie de 400 km et une recharge rapide permettant de retrouver 80% d’autonomie en 40 minutes seulement.

La partie infodivertissement a été confiée à Android Automotive. Jusqu’à présent, seule la Polestar 2 (détenu par Volvo) proposait l’OS de Google. Le système d’exploitation et le logiciel de bord profiteront tous deux de mises à jour OTA.

Selon le constructeur, plusieurs milliers de commandes fermes ont été effectuées, avant même l’ouverture officielle des ventes, alors même que le prix du véhicule n’était pas encore connu. Le véhicule est disponible dans une unique finition, R-Design. Le SUV électrique XC40 sortira cette année, sans plus d’informations sur la date exacte de disponibilité. Retenez enfin qu’il existe une version hybride du XC40, équipé d’un moteur électrique de 82 ch et d’un autre à essence de 180 ch. Ce modèle s’affichera quant à lui à 47 900 €.

