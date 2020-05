Pursang E-Track : la moto électrique old-school disponible à partir de 13 700 €

La Pursang E-Track, la première moto électrique de la marque espagnole Pursang, est disponible en précommande. Pour 13 700 €, les motards pourront d’une monture au design résolument old-school, équipée d’un moteur Bosch de 11 kW pour un total de 140 km d’autonomie en une charge.

Les plus nostalgiques d’entre vous se souviendront peut-être des Pursang, ces motos mythiques des sixties et seventies. Ces deux-roues ont fait la gloire de la marque espagnole Bultaco pendant de longues années. Seulement, elles connaissent une fin de carrière prématurée en 1984, quand le constructeur met fin à ses activités après 26 ans d’existence.

34 ans plus tard, le designer de renom Jim Palau-Rhibes annonce le grand retour de Pursang. Cependant, il ne s’agit pas d’un retour au source à proprement parler. Les futures Pursang seront électriques et s’inscriront dans une démarche écologique. Pour l’heure, seulement deux modèles ont été annoncés : la E-Track et l’E-Street. C’est bien la première qui nous intéresse en ce lundi 25 mai 2020.

En effet, le constructeur vient d’annoncer que l’E-Track est d’ores et déjà disponible en précommande. Les premières livraisons seront effectuées en octobre 2020. Pour l’heure, la marque espagnole va se limiter à la production de 24 exemplaires seulement. Ces modèles bénéficieront d’une finition en carbone et se démarqueront des futures E-Track.

À lire également : Niu dévoile sa moto électrique RQi : 130 km d’autonomie et 160 km/h max, qui dit mieux ?

À lire également : Motos et scooters – vers un contrôle technique obligatoire en 2022 des deux roues

120 km/h et 140 km d’autonomie

Cette scrambler (nom que l’on donne aux routières gentiment retravaillées pour le tout-terrain) embarque un moteur Bosch de 11 kw (15 chevaux) associé à trois batteries non-amovibles de 2,4 kWh (soit 7,2 kWh au total). Selon le constructeur, la E-Track pourrait atteindre les 120 km/h en vitesse de pointe. Quant à l’autonomie, Pursang promet 140 km pour six heures de recharge.

On est loin de la Damen Hypersport et ses 483 km d’autonomie, mais les deux motos ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Sur la balance, l’E-Track pèse 147 kilogrammes. Pour se pouvoir se la jouer comme le grand Steve McQueen sur les routes françaises, il faudra débourser pas moins de 13 700 € et comme dit précédemment il faudra patienter jusqu’en octobre 2020, date fixée pour les premières livraisons.

Source : Electrek