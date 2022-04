Volkswagen va construire 8000 stations de recharge en Europe d’ici 2024

Volkswagen a annoncé la création de 8000 stations de recharges pour voitures électriques en Europe d’ici 2024. Pour ce faire, le constructeur s’appuie sur son partenariat avec la société pétrolière BP, qui pourrait mener, selon ses propres dires, à extension de son réseau dans d’autres régions du globe.

Les voitures électriques gagnant exponentiellement en popularité, l’heure est au développement des stations de recharge à destination des automobilistes. Tesla continue bien sûr de construire ses Superchargeurs à travers le monde, mais le géant de l’électrique n’est désormais plus le seul dans la course. D’autres marques sont venues le rejoindre, comme cela a été récemment le cas avec Carrefour et son projet d’installer 5000 points de recharge en France.

Désormais pleinement investi dans l’électrique, Volkswagen compte bien ne pas se laisser distancer par la concurrence. Ainsi, le constructeur allemand vient d’annoncer un renforcement de son partenariat avec la société pétrolière britannique BP. Ensemble, les deux entreprises prévoient de construire 8000 stations de recharge en Europe à l’horizon 2024.

Volkswagen développe son offre de stations de recharge

La firme précise que ses chargeurs auront une capacité d’environ 150 kW. De ce fait, la plupart des véhicules pourront obtenir une autonomie de 160 kilomètres en une dizaine de minutes. Enfin, ces nouvelles stations seront ouvertes à toutes les autres marques, prenant ainsi la tangente de Tesla qui vient récemment d’ouvrir ses Superchargeurs aux autres véhicules électriques.

Pour BP, l’enjeu est avant tout la survie. Alors que les véhicules thermiques affichent une perte de vitesse de plus en plus flagrante au profit de leurs homologues thermiques, et tandis que les divers gouvernements mettent chacun en place des mesures en faveur d’une transition rapide, le géant du pétrole n’a plus d’autres choix que d’évoluer dans le sens de la société.

« Il y a tellement d’autres domaines dans lesquels nous sommes complémentaires », s’est enthousiasmé Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen. « BP dispose d’un réseau très solide dans de nombreux endroits du monde. Cela signifie donc que ce que nous faisons ici peut également être fait ailleurs ». En France, on compte aujourd’hui 50 000 points de recharge sur tout le territoire.

Source : Reuters