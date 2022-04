Carrefour va installer 5000 bornes de recharge pour voitures électriques en France

Carrefour vient d'annoncer le lancement de Carrefour Énergies, un service de bornes de recharge électrique disponible sur l'ensemble de ses hypermarchés et Carrefour Market. D'après les dires de l'enseigne de grande distribution, pas moins de 5000 points de recharge seront installées d'ici 2025.

Avec une montée constante des ventes de voitures électriques en France, de plus en plus d'entreprises ont décidé de capitaliser sur le succès de la mobilité électrique en proposant des services pour les propriétaires de ce type de véhicules. C'est par exemple le cas du groupe Casino qui a signé un partenariat avec Tesla pour installer des Superchargeurs sur les parkings des magasins de l'enseigne.

En mars 2021, Carrefour a annoncé qu'il comptait installer d'ici 2023 2000 bornes de recharge sur les parkings de ses hypermarchés. Or, l'enseigne de grande distribution a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, la marque lance ce vendredi 1er avril 2022 Carrefour Énergies, un service de bornes de recharge électrique accessible dans tous les hypermarchés et Carrefour Market en France.

“Après avoir annoncé l'installation progressive de 2000 points de charge d'ici 2023 pour l'ensemble du parc de ses hypermarchés, Carrefour accélère et étend son programme de déploiement à l'ensemble de ses supermarchés Carrefour Market, à partir du second semestre 2022″, détaille Carrefour dans un communiqué de presse officiel.

Carrefour renforce son service dédié à l'électromobilité

D'après les dires de l'enseigne, 3000 bornes de recharge supplémentaires, alimentées à 100% par des énergies vertes, vont être installées sur les parkings des hyper et supermarchés du groupe d'ici 2025. Avec une telle infrastructure, Carrefour assure offrir le premier réseau de recharges électriques en France avec plus de 700 stations et 5000 places équipées, dont la moitié alimentée en haute puissance par ENEDIS.

La première station de recharge estampillée Carrefour Énergies sera accessible aux clients de l'hypermarché de Troyes – La Chapelle Saint-Luc dès ce 8 avril 2022. Comme le précise la compagnie française, chaque hypermarché devrait accueillir 10 places équipées d'une borne de recharge, 5 places pour les supermarchés. La marque ajoute qu'elle compte proposer une offre de recharge complète, allant de 22 kW à 300 kW :

un service de recharge de “confort” à 22 kW, gratuit la première heure pour les clients détenteurs de la carte de fidélité ou de la carte Pass Carrefour

un service de recharge rapide entre 50 et 300 kW, permettant de réaliser de recharger totalement sa batterie entre 20 et 60 minutes selon la capacité

un service gratuit dédié à la recharge pour les vélos et trottinettes électriques

Notez que les utilisateurs devront télécharger l'application Carrefour Énergies, disponible sur Android et iOS, pour localise les stations et déclencher/payer la recharge aux bornes de l'enseigne.