Volkswagen va bien sortir une voiture électrique à moins de 20 000 euros, voici quand

Volkswagen a annoncé le lancement d’une nouvelle voiture électrique abordable, prévue pour 2027. Le constructeur allemand, après avoir rompu les discussions avec Renault, dévoile un premier teaser de cette petite citadine, qui sera conçue spécifiquement pour le marché européen.

Volkswagen a récemment renouvelé son engagement envers le développement de véhicules électriques abordables. Après des mois de spéculation, la marque a confirmé la sortie de son modèle ID.1, une citadine électrique à moins de 20 000 euros, prévue pour 2027. Cette annonce fait suite à l'annulation d'un projet de collaboration avec Renault pour partager les coûts de développement. La décision du constructeur allemand de se lancer seul montre sa détermination à proposer des véhicules électriques accessibles et à renforcer sa position sur le marché européen.

Cette confirmation intervient dans un contexte de baisse des ventes de véhicules électriques de Volkswagen en Europe, derrière Tesla et BYD. Le constructeur espère ainsi revitaliser sa position sur le marché avec ce modèle accessible. La stratégie du constructeur inclut également le lancement de l’ID.2, une citadine à environ 25 000 €, qui arrivera en 2026. Ces modèles sont essentiels pour répondre à la demande de voitures électriques plus abordables.

La nouvelle voiture électrique de Volkswagen, baptisée ID.1, sera conçue en Europe pour répondre aux besoins spécifiques du marché européen. Le premier teaser publié sur X par la marque montre une silhouette compacte et dynamique, suggérant un design étonnement sportif avec des ailes larges, inspiré du concept ID GTI. La firme de n’a pas donné de détails techniques, cependant, il est probable que la voiture soit équipée des dernières technologies en matière de batterie et de connectivité pour rivaliser avec les autres citadines électriques déjà sur le marché.

Volkswagen n'a pas révélé de spécifications précises pour l'ID.1, mais l'accent est mis sur l'accessibilité et la praticité. Avec un prix ciblé autour de 20 000 euros, cette citadine pourrait rivaliser avec des modèles similaires déjà en préparation par d'autres constructeurs, comme la ë-C3 de Citroën prévue pour 2025. Le défi pour la société sera de proposer une autonomie et des performances compétitives tout en maintenant un coût de production bas.

