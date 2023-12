Renault et Volkswagen pourraient construire ensemble la voiture électrique la moins chère d’Europe

Volkswagen et Renault envisagent une collaboration pour créer l'un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Un pas de plus dans l'accessibilité des modèles électriques ?

L'industrie automobile est-elle sur le point de vivre une révolution avec l'annonce d'une potentielle collaboration entre Volkswagen et Renault ? Selon le journal allemand Handelsblatt, les deux géants envisagent de développer ensemble un véhicule électrique. Cette initiative pourrait non seulement bouleverser le marché européen, mais aussi rendre la technologie électrique accessible à un public plus large.

Cette collaboration intervient dans un contexte où le coût élevé des véhicules électriques constitue un frein majeur à leur adoption généralisée. Actuellement, le prix moyen d'un modèle électrique en Europe est bien supérieur à celui des modèles chinois, rendant les véhicules européens moins compétitifs. En effet, selon Automobile Propre, le prix moyen d’un VE en Europe est de 66 864 euros contre 31 165 euros en Chine dont l'entrée de gamme est à 3 772 euros… Volkswagen et Renault, en unissant leurs forces, cherchent à contrer cette tendance en proposant des véhicules électriques plus abordables, répondant ainsi à la concurrence asiatique et aux attentes des consommateurs européens pour des options plus économiques.

Volkswagen et Renault veulent s'allier pour créer une voiture électrique abordable

L'Europe, avec ses spécificités urbaines et ses exigences environnementales, est un marché clé pour les petits modèles de VE abordables. Renault a déjà pris des initiatives importantes avec des modèles comme la future Renault 5 E-Tech, et l'ajout d'un véhicule développé en partenariat avec Volkswagen pourrait offrir une alternative encore plus économique dont le prix serait inférieur à 20 000 €. Cette collaboration pourrait symboliser l'engagement des deux géants de l'automobile à fournir des produits plus accessibles.

En parallèle, d'autres constructeurs automobiles tels que Toyota et Peugeot explorent également le marché des électriques avec des initiatives comme l'Urban, projet pour l’entrée de gamme électrique de Toyota, et la Peugeot e-208 GT. Ces développements indiquent une tendance croissante vers des véhicules électriques plus abordables et adaptés aux besoins variés des consommateurs européens.

A l’heure actuelle, les deux marques sont encore en pourparlers. Mais la potentielle collaboration entre Volkswagen et Renault pour produire un modèle électrique abordable pourrait marquer un tournant décisif dans l'industrie automobile européenne. En rendant la mobilité électrique plus accessible, ces géants de l'automobile ne se contentent pas de répondre à la concurrence internationale, mais ouvrent également la voie à une nouvelle ère de véhicules électriques adaptés aux réalités et aux aspirations des consommateurs européens.