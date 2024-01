Volkswagen célèbre les 50 ans de la Golf avec une nouvelle version hybride rechargeable

A l'occasion du 50e anniversaire de la Golf, Volkswagen vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle gamme de la célèbre citadine compacte. Au programme, de nouvelles motorisations, une refonte complète du système d'infodivertissement et un design remanié. On fait le point ensemble.

En cette année 2024, la Golf s'apprête à fêter son 50e anniversaire. A cette occasion, Volkswagen a décidé d'offrir une “seconde jeunesse” à son modèle mythique. Avec cette refonte, le constructeur allemand compte proposer de nouvelles motorisations thermiques et hybrides, un design extérieur remanié, un système d'infodivertissement inédit et boosté à l'IA, ou encore des commandes plus intuitives.

Au total, cette nouvelle gamme accueillera pas moins de 9 variantes, réparties entre les modèles Semi-hybride, Hybride rechargeable, moteur à essence suralimenté et les Turbodiesel. Dans cet article, nous nous attarderons seulement sur les versions hybrides rechargeables, à savoir les Golf eHybrid et GTE.

Signatures lumineuses et habitacle high-tech

Commençons tout d'abord par les modifications apportées au design. Ces nouvelles Golf se distinguent de leurs prédécesseurs grâce à l'intégration inédite en Europe du logo lumineux Volkswagen au centre, mais aussi de nouveaux projecteurs à LED, feux arrière à LED et pare-chocs. Notez qu'en finition haute, la nouvelle Golf propose des feux de route haute performance, à savoir les IQ. Light, capables d'éclairer jusqu'à une distance de 500 mètres. Hormis cet accent sur les signatures lumineuses, on retrouve dans les grandes lignes le design de la Golf 8. Précisons d'ailleurs que les dimensions de la citadine n'ont pas bougé : 4,39 m de long, 1,78 m de large, 1,49 m de haut.

L'habitacle de la Golf fait également peau neuve avec un système d'infodivertissement entièrement repensé. Il se compose dorénavant d'un large écran tactile de 10,4″ ou 12,9″ selon les finitions, sous lequel on retrouve des curseurs lumineux pour contrôler la température à bord et le volume sonore. Ensuite, les utilisateurs pourront compter sur un combiné numérique Digital Cockpit Pro de 10,2″ de série. Autres nouveautés de taille : le volant multifonction et l'assistant vocal IDA, avec lequel le conducteur peut interagir via des commandes vocales naturelles pour déclencher certaines actions (climatisation, appels téléphoniques, navigation, etc.).

ChatGPT débarque dans la Golf

Comme nous avons pu le tester au CES 2024 de Las Vegas, cette nouvelle Golf sera également la première à embarquer ChatGPT à bord. L'IA conversationnelle pourra répondre à des questions générales et fournir des informations sur votre véhicule, des lieux, des personnalités ou des évènements, voire même créer des histoires divertissantes pour les enfants par exemple. Toutefois et dans un souci de ne pas perturber l'attention du conducteur, l'IA ne pourra pas afficher d'images, de vidéos ou de textes à l'écran. Toutes les réponses seront apportées par synthèse vocale.

On notera aussi l'arrivée de nouvelles aides au stationnement, comme le Park Assist Pro ou l'Area View. Le premier permettra de guider le véhicule à distance à partir d'un smartphone, pour se garer par exemple dans un emplacement très étroit (de quoi éviter d'éventuelles galères pour sortir du véhicule). Quant au second, il génère une vue à 360° du véhicule sur l'écran tactile central en fusionnant les images des quatre caméras installés sur la carrosserie.

Plus d'autonomie et de puissance sur la Golf eHybrid et GTE

Avec cette nouvelle version, les Golf eHybrid et GTE gagnent en puissance et en autonomie grâce à l'adoption de la plateforme MQB Evo, “la dernière étape de l'évolution de la plateforme modulaire à moteur transversal MQB”. Concrètement, la Golf eHybrid affiche désormais une puissance cumulée de 204 ch (soit 150 kW), tandis que la GTE atteint les 272 ch (pour 195 kW). Les deux modèles sont à traction et embarquent une boite de vitesse à six rapports DSG spécialement conçue pour les modèles PHEV.

Le constructeur promet une efficience à toute épreuve grâce à l'adoption du nouveau moteur à essence de 1,5 litre (1.5 TSI evo2) doté d'un turbocompresseur à géométrie variable. Concernant l'électrification, ces deux modèles accueillent la nouvelle batterie de 19,7 kWh (contre 10,6 kWh sur les anciennes versions) déjà aperçue dans la dernière Passat. De quoi atteindre 100 km en 100 % électrique d'après VW, et près de 1 000 km en hybride.

Précisons en outre que la recharge en courant alternatif passe de 3,6 kW à 11k kW. Et pour la 1re fois, la Golf eHybrid et GTE peuvent recharger leurs batteries sur des stations de charge rapide avec une puissance maximale de 50 kW.

Volkswagen reste mystérieux sur les prix

Quid de la grille tarifaire et de la date de sortie ? Sur ces deux points, Volkswagen est resté muet pour l'instant. On sait néanmoins que le lancement de cette nouvelle Golf est prévue en 2024. Quant aux prix, il faudra se livrer au jeu des suppositions faute de mieux. Si l'on se fie aux tarifs de l'actuelle GTE (affichée à partir de 51 580 €), on peut tabler sur un ticket d'entrée légèrement plus important. Quant à la nouvelle Golf eHybrid, la facture devrait tourner entre les 40 000 et 50 000 €.