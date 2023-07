Conduite autonome : Volkswagen lance ses premiers tests, Tesla peut trembler

Tesla peut trembler. Un nouvel acteur majeur de l'industrie automobile veut se lancer à son tour dans la conduite autonome : Volkswagen. En effet, la marque allemand vient d'annoncer les débuts des tests de sa technologie au Texas avec des ID. Buzz modifiés pour l'occasion.

Si Tesla reste à l'heure actuelle l'une des marques les plus avancées dans le domaine de la conduite autonome, notamment avec le FSD (Full Self Driving), d'autres constructeurs travaillent d'arrache-pied pour développer leur propre technologie.

En janvier 2022, Volkswagen a décidé de se lancer à son tour dans la conduite automatisée en signant un partenariat avec Bosch. De cette union est née une nouvelle co-entreprise vers la fin 2022, dédiée uniquement au développement du système de conduite autonome de la firme de Wolfsbourg.

Volkswagen teste sa conduite autonome sur des ID. Buzz

Or, nous venons d'apprendre que Volkswagen s'apprête à effectuer les premiers tests de son système de conduite autonome sur les routes d'Austin, au Texas. VW va lancer son programme avec 10 ID. Buzz modifiés et équipés d'un logiciel de conduite autonome développé par le groupe VW et l'entreprise Mobileye, une société israélienne spécialisée dans le développement de systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite.

Les ID. Buzz utilisés durant cette période de test embarquent une armada de caméras, de capteurs LiDAR et de radars. Des éléments essentiels pour la conduite autonome. Bien entendu, des employés de VW seront à bord pour prendre le contrôle des véhicules à tout moment en cas de besoin.

D'abord Austin, puis d'autres villes américaines

Durant les trois années à venir, Volkswagen compte développer son programme à Austin et l'étendre à quatre autres grandes villes américaines. Volkswagen Group of America dirigera la stratégie et le développement commercial de la conduite automatisé aux Etats-Unis, tandis qu'une nouvelle filiale baptisée Volkswagen ADMT (Autonomous Driving Mobility & Transport) soutiendra le déploiement du programme de conduite autonome sur les routes américaines.

“Nous sommes enthousiastes et prêts à déployer notre pilote autonome et notre flotte de test à Austin. Nous avons choisi Austin comme premier hub américain, car la ville a des antécédents en matière d'adoption de l'innovation et offre un climat propice aux essais de véhicules autonomes”, explique Katrin Lothman, présidente de la division Conduite autonome, mobilité et transport de Volkswagen.

En 2026, le constructeur espère pouvoir lancer des ID. Buzz équipés de sa technologie de conduite autonome. Pour rappel, l'ID. Buzz 7 places doit faire ses débuts sur les marchés nord-américains et européens dès début 2024.

