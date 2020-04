Volkswagen révèle le logo qui accompagnera ses prochaines voitures électriques

Volkswagen révèle son tout nouveau logo. Il accompagnera les prochaines voitures électriques de la gamme ID du constructeur. Avec ce logo plus fin et plus discret, l’entreprise veut marquer son entrée dans la motorisation électrique, et probablement faire oublier le DieselGate. Pas certain que cela soit suffisant.

Repartir sur un nouveau pied, à commencer par le logo. Voilà la stratégie de Volkswagen, qui vient de dévoiler ce vendredi 10 avril son tout nouvel emblème. Pas de bouleversement à signaler loin de là, mais une refonte subtile du logo maintenant plus discret, plus fin, et qui correspond peut-être davantage à une motorisation électrique.

Car oui l’idée est là, ce logo accompagnera toutes les prochaines voitures électriques de la gamme ID du constructeur allemand. Il viendra illuminer la calandre de la Volkswagen ID.3 dès cet été 2020. Par ailleurs, Volkswagen a d’ores et déjà dévoilé son prochain SUV électrique, le ID.4 avec ses 500 km d’autonomie et ses 4 roues motrices. Avec la réédition de son logo, l’entreprise pose les premières bases d’une nouvelle ère, une entrée indispensable dans la motorisation électrique après le scandale du Diesel Gate.

L’électrique pour oublier le Diesel Gate

Pour rappel, en septembre 2015 Volkswagen est épinglée par l’ONG américaine International Council on Clean Transportation pour avoir utilisé des logiciels frauduleux conçus par la marque elle-même pour minorer les émissions polluantes de ses moteurs. Pour certains, les valeurs des émissions réelles dépassaient jusqu’à 40 fois les normes en vigueur.

Depuis trois ans donc, la marque essaie tant bien que mal de redorer son blason auprès des consommateurs et de l’opinion public. La motorisation électrique est devenue la nouvelle priorité du constructeur. Pour preuve, Volkswagen compte même convertir ces classiques les plus populaires vers l’électrique. Le fameux T1 Samba Bus, le combiné des années 60, devient le Volkwagen e-Bulli.

Avec l’aide de l’entreprise allemande eClassics, une société spécialisée dans la conversion essence vers électrique, le van rétro atteint désormais les 130 km/h (contre 100km/h sur le modèle original) grâce à son moteur électrique de 83 ch et sa batterie de 45 kWh. Un vent de modernité que ce nouveau logo est censée transmettre, d’après les dires du patron du design de Volkswagen :

« Ce changement de nom fait entrer Volkswagen dans l’ère numérique, transformant notre logo classique en une marque qui est facilement affichée numériquement sur les appareils et les applications », explique Klaus Bischoff.

Source : The Drive