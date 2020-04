Automobile : la conversion essence vers électrique est légale en France

La conversion des véhicules à essence en voiture électrique, également appelée « Rétrofit », est légale en France. Il y a tout de mêmes certaines conditions pour avoir le droit de transformer sa vieille voiture en véhicule électrique.

Depuis le 4 avril 2020, il est désormais possible en France de pratiquer le « Rétrofit », soit la conversion d’un véhicule essence en un véhicule électrique. Néanmoins, certaines conditions régissent le « Rétrofit » et le conducteur doit s’assurer de cocher toutes les cases pour financer la conversion de sa vieille Twingo.

D’après le Journal Officiel, seules les voitures de plus de cinq ans (essence et diesel) et de catégorie M ou N (voitures, utilitaires, bus, camions et autres) ainsi que les deux/trois roues de catégorie L de plus de trois ans peuvent prétendre à la conversion à l’électrique. Si cela comprend donc un large panel de véhicules, l’arrêté ministériel précise que les voitures de collection tout comme les engins agricoles ne peuvent pas profiter du dispositif.

Uniquement possible chez un garage agréé

Bien évidemment, hors de question d’entreprendre les travaux vous-même. Afin que votre voiture soit homologuée, la conversion doit être effectuée dans un garage agréé (pour l’instant pas plus d’une dizaine en France). Selon les directives du professionnel, le conducteur pourra opter pour une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Dans les deux cas, la facture s’élèvera à 10 000 € au total pour un véhicule doté de 100 km d’autonomie…

Un prix relativement élevé qui risque de refroidir bon nombre de particuliers. Quoiqu’il en soit, le « Rétrofit » fera l’objet d’un bilan complet dans deux ans. Au bout de ces 24 mois, le gouvernement pourra faire le point sur le nombre de transformations réalisées en France, dresser une liste complète des garages agréés, et trouver de solutions aux différentes problèmes rencontrés par les conducteurs français pour procéder à la conversion.

