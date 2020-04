Volkswagen SUV ID.4 : 500km d’autonomie et 4 roues motrices confirmées

Volkswagen vient de dévoiler plusieurs détails techniques sur son prochain SUV électrique : le ID.4. Parmi les éléments annoncés, on retient une belle autonomie de 500km, des déclinaisons 2 et 4 roues motrices, et une charge rapide capable d’offrir 80% en 30 minutes.

Au début du mois de mars 2020, Volkswagen dévoilait les premières photos de son prochain SUV électrique le ID.4. Quelques semaines plus tard, le constructeur a choisi d’en dire plus sur son dernier bébé, à travers une présentation live en lieu et place d’un événement spécial prévu lors du Salon de l’automobile de Genève. Un salon malheureusement annulé en raison du coronavirus.

Que réserve le ID.4 ? Selon Volkswagen, le SUV sera proposé en deux versions : un modèle propulsion arrière avec un moteur électrique, et une mouture 4 roues motrices équipées de deux moteurs, situés à l’avant et à l’arrière du véhicule. Cette déclinaison, plus puissante, sera disponible après les 12 premiers mois de ventes du ID.4.

À lire également : Volkswagen confirme la livraison de son ID.3 pour l’été 2020

Concernant la puissance, le modèle en propulsion arrière profitera de 201 chevaux pour un couple de 310 Nm. Rajoutez 101 chevaux sur la version 4 roues motrices, grâce au moteur supplémentaire situé à l’avant. Puissance totale : 302 chevaux pour un couple de 450 Nm ! Qui dit véhicule électrique dit batterie, et sur ce point Volkswagen promet 500 kilomètres d’autonomie grâce à sa batterie de 83 kWh.

Une charge rapide entre 125 et 150 kW est également de la partie et grâce à elle, le conducteur pourrait atteindre les 80% de charge en 30 minutes seulement. Par ailleurs, le constructeur affirme avoir travaillé d’arrache-pied sur l’aérodynamisme du véhicule. Le choix de placer la batterie dans le châssis permet au ID.4 d’avoir « un centre de gravité bas et une dynamique de conduite optimale », comme le précise Ralf Brandstätter, patron de la marque.

D’après des informations du site spécialisé Autocar, l’ID.4 ne sera pas le seul SUV électrique du constructeur. Le ID.5, un tout nouveau coupé-SUV, devrait être dévoilé très prochainement.

À lire également : Volkswagen e-Bulli : le T1 Samba Bus, fameux combi des années 60, passe au tout électrique

Source : Autocar