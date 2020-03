Volkswagen e-Bulli : le célèbre T1 Samba Bus des années 60 passe au tout électrique

Le T1 Samba Bus de 1966, le fameux combi de Volkswagen, est de retour ! Mais le célèbre véhicule passe à la modernité et s’électrifie. Le véhicule voit son Boxer d’origine remplacé par un moteur 100% électrique et gagne en vitesse : jusqu’à 130 km/h, au lieu de 100 pour le van d’origine.

Les fans du T1 Samba Bus de Volkswagen (et ils sont toujours aussi nombreux !) le savent bien : parvenir à se procurer un véhicule d’origine et en état de marche devient de plus en plus compliqu. L’allemand eClassics, en partenariat avec Volkswagen, a peut-être trouvé une solution : relancer la production du véhicule, tout en le remettant au goût du jour. Sans le dénaturer, bien sûr. Ainsi est né le projet e-Bulli, un van 100% électrique.

A lire aussi : ID.4, Volkswagen dévoile les premières photos de son futur SUV électrique

Un van qui gagne en puissance grâce à l’électrique, c’est possible

e-Bulli est donc le nom du successeur du T1 Samba Bus de Volkswagen. Pour l’occasion, le fabricant a revu et corrigé certains éléments du véhicule original. Concernant le châssis, tout d’abord : on profite désormais de freins à disques ventilés et un train arrière multibras. À l’intérieur ensuite : on dispose d’une nouvelle sellerie en cuir, d’un plancher en bois, d’un toit ouvrant en toile et même d’un levier de vitesses. Enfin, à l’extérieur, le van conserve ses courbes et son look reconnaissables entre mille, même si l’on ne peut s'empêcher de remarquer deux petites modifications par rapport à la version originale : une petite trappe de recharge (forcément) et des phares LED.

Côté puissance, le van profite désormais d’un moteur électrique de 83 ch, lequel est alimenté d’une batterie de 45 kWh. Il bénéficie par ailleurs d’une autonomie de 200 km, et peut se recharger à hauteur de 80% en seulement 40 minutes, à condition de disposer d’une borne de 50 kW dans les environs. Le van a aussi gagné en vitesse de pointe par rapport à son prédécesseur : si le modèle original ne dépassait pas les 100 km/h, le nouveau est capable d’atteindre les 130 km/h.

Comme indiqué précédemment, c’est l’entreprise allemande eClassics, une société spécialisée dans le retrofit, qui s’est chargée de transformer l’ancestral van Combi en un modèle électrique. Prix du véhicule ? 64 900 euros. Mais quand on aime, on ne compte pas, pas vrai ?