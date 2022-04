Volkswagen : la mise à jour OTA des ID.3 et ID.4 nécessitera un passage… au garage

À l'image de Tesla, Volkswagen propose sur ses derniers véhicules électriques des mises à jour OTA (Over the Air) ou à distance si vous préférez. Problème, le constructeur doit procéder à un rappel de 200 000 voitures pour les préparer au passage à la version 3.0 du logiciel.

À l'image de ce que proposent les constructeurs de smartphones ou de consoles de jeux vidéo, de plus en plus de fabricants de voitures adoptent cette méthode pour mettre à jour à distance la partie logicielle de leurs véhicules. Tesla est bien entendu le pionnier en la matière, avec ces MAJ qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités et boostent les performances de certains modèles.

En mars 2021, Volkswagen a annoncé qu'il allait lui-aussi proposer des mises à jour OTA sur ses ID.3 et ID.4, ses dernières voitures électriques. Une manière pour le constructeur de s'assurer que tous les “modèles ID. sont au même niveau logiciel que les nouvelles voitures durant toute leur durée de vie”. D'un autre côté, cette méthode permettra à la firme allemande de corriger rapidement les nombreux bugs logiciels signalés par les propriétaires d'ID.3 et d'ID.4.

À ce sujet, l'entreprise a récemment annoncé le déploiement imminent de la version 3.0 du logiciel des ID.3 et ID.4. Cette mouture est censée résoudre un grand nombre de bugs intégrés dans les versions précédentes, tout en offrant évidemment plusieurs améliorations comme une augmentation de la puissance de charge de la batterie, une amélioration de la gestion thermique ou encore la mise en fonction du Park Assist Plus.

Une mise à jour OTA qui nécessite… un passage au garage

Or, nos confrères du site spécialisé allemand Auto Motor und Sport rapportent que toutes les ID.3 et ID.4 en circulation (soit 200 000 véhicules) devront faire un passage en concession pour les préparer à l'arrivée de cette nouvelle version. Une situation qui prête à sourire, le principe même d'une mise à jour OTA étant justement d'éviter au conducteur de passer au garage… D'après les dires du constructeur, l'objectif de cette visite est d'uniformiser autant que possible le statut logiciel de la flotte existante.

“Nous avons remarqué qu'il y a actuellement encore beaucoup de véhicules en circulation avec des statuts logiciels très différents”, explique le constructeur. Néanmoins, ce passage à la concession est nécessaire pour une autre raison. En effet, Volkswagen compte également installer gratuitement une nouvelle batterie de 12 volts sur tous les véhicules concernés.

Cette batterie sera visiblement plus résistante aux cycles de recharge et permettra de répondre au mieux aux besoins énergétiques élevés des dernières voitures électriques de la marque. De fait et si on s'amuse à lire entre les lignes, on comprend que la batterie 12 V d'origine n'aurait pas été en mesure de supporter les nouvelles fonctionnalités qui seront apportées via la mise à jour OTA 3.0 du logiciel.

Source : CleanTechnica