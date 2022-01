Volkswagen s’attaque à Tesla et annonce l’arrivée de la conduite autonome sur tous ses véhicules

Volkwagen se lance dans la conduite automatisée. Le constructeur allemand a dévoilé un partenariat avec Bosch ayant pour but de concurrencer Tesla et son FSD. Conformément à sa réputation, la firme veut démocratiser la technologie en l’intégrant à l’ensemble de ses futurs véhicules.

Quand Volkswagen entame son virage vers l’électrique, il ne fait pas les choses à moitié. En effet, il ne s’agit pas de simplement grossir son offre en proposant une nouvelle gamme. Le constructeur a déjà annoncé que sa production de voitures thermiques prendra fin d’ici 2035. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il tient ses engagements. Si Tesla a certes beaucoup aidé à démocratiser la technologie, Volkswagen a grandement participé à son expansion en Europe. Aujourd’hui, la firme allemande souhaite passer un nouveau cap.

Ce mardi 25 janvier, Volkswagen a annoncé officiellement avoir signé un partenariat avec Bosch. De ce contrat naîtra une coentreprise « d’ici fin 2022 » ayant un rôle bien précis : créer un système de conduite autonome qui intégrera l’ensemble de ses véhicules à l’avenir. C’est la filiale logiciels Cariad du constructeur qui sera chargée de diriger le projet. Bosch n’a d’ailleurs pas été choisi aux hasards, le groupe allemand lui prêtant « un excellent savoir-faire en matière d’automatisation d’usine et d’intégration de systèmes industriels ».

Volkswagen investit le terrain de Tesla sur la conduite autonome

À la différence de Tesla, qui cible avant tout des utilisateurs aux revenus élevés, Volkswagen vise plutôt à rendre la technologie grand public, faisant ainsi honneur à sa réputation développée dans les années 1960. Ainsi, tous les prochains véhicules de la firme seront équipés d’un système de conduite autonome de niveau 2 et 3. « Avec Cariad, nous allons désormais accélérer la mise sur le marché de fonctions de conduite partiellement et hautement automatisées sur toutes les classes de véhicules, et ainsi les rendre accessibles à tous », a expliqué Markus Heyn, membre du conseil d’administration de Bosch.

Le niveau 2 d’un système de conduite autonome vise à laisser à l’utilisateur la possibilité de déléguer, sur tous types de routes, plusieurs tâches à la voiture, lui permettant en outre de « de retirer temporairement les mains du volant », comme le souligne Volkswagen. Bien entendu, il reviendra au conducteur de reprendre le contrôle à tout moment en cas de pépin. Le niveau 3, quant à lui, a pour ambition de fournir une totale autonomie à la voiture sur autoroute. Si le conducteur peut là encore décider de garder la main sur le volant, il pourra laisser à véhicule le soin de gérer la vitesse, le freinage ainsi que les virages.

« La conduite automatisée est la clé de l’avenir de notre industrie », prédit Dirk Hilgenberg, PDG de Cariad. Une vision que comptent bien accomplir Volkswagen et Bosch, en plaçant 1000 ingénieurs sur le développement du système de conduite autonome. Pour leur venir en aide, le constructeur et Bosch prévoient de récolter en temps réel une quantité conséquente de données utilisateurs.

« Chaque kilomètre parcouru dans des conditions de circulation réelles, évalué et traité en conséquence, signifie un plus grand pool de données et une meilleure base à partir de laquelle nous pourrons établir des niveaux encore plus élevés de conduite autonome, pour les transposer en toute sécurité et de manière fiable sur les routes », expliquent les deux partenaires.

Ces données ne seront collectées qu’une fois le système de conduite autonome déployé sur les nouveaux véhicules de la marque. Ces dernières auront pour but de paver la voie au niveau 4 du logiciel. On rentrera alors dans une tout autre ère du transport de personnes. Une fois ce niveau atteint, la voiture pourra conduire parfaitement seule et réagir en cas d’imprévus sur la route.