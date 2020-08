Tesla Model S et X : une mise à jour logicielle booste leurs performances

Il suffit de quelques changements dans des lignes de code pour améliorer les performances d’une Tesla. Les Model S et X gagnent réglèrent en vitesse, en autonomie et en agilité au travers de mises à jour logicielles. De récentes modifications du constructeur boostent davantage les performances des deux électriques haut de gamme.

L’idée d’améliorer constamment son véhicule sans aucune bidouille opérée dans un garage est quelque chose d’assez fascinant. Les possesseurs d’une Tesla profitent régulièrement d’une amélioration d’autonomie, de puissance et de vitesse via de simples mises à jour. Les spécialistes du site Car and Driver ont confronté une Tesla Model S et une Porsche Taycan Turbo S histoire de comparer leurs performances.

La Tesla s’ést montrée non seulement plus lente au démarrage, mais aussi moins endurante lors d’un premier test réalisé en février dernier. Ses performances sur le 0 à 100 km/s s’érodaient après des essais répétitifs, tout le contraire de la Taycan qui démarrait encore et encore avec peu d’impact sur ses résultats.

Tesla Model S et X : elles accélèrent plus vite grâce à une mise à jour

Depuis ce premier test, Tesla a déployé de nombreuses mises à jour logicielles sur sa flotte mondiale dont une mise à jour baptisée « Cheetah Stance ». Elle améliore la lancée des Tesla Model S et X de plusieurs manières, notamment en agissant sur la suspension adaptative des deux véhicules et en conditionnant leur batterie à une plus haute température pour augmenter son impédance. Ces modifications ont permis de les rendre plus rapides et plus agiles.

Quelques mois après le duel entre la Model S et la Taycan sur une piste, Car and Driver a testé à nouveau la Model S. Lors du précédent test, 15 accélérations consécutives ont été effectuées sur chacun des deux véhicules. Tesla a abattu le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes pour le premier essai, soit 0,1 seconde de plus que la Taycan. Pour ce qui est de l’endurance, la Model S a considérablement ralenti au fil des nouvelles tentatives pour se stabiliser autour de 6 secondes, contre un écart marginal pour la Porshse.

Les résultats du nouveau test confirment les améliorations annoncées par Tesla. L’accélération de la Model S est en effet passée à 2,4 secondes pour le 0 à 100 km/h, rattrapant ainsi la Taycan Turbo S. Et « sur l’ensemble des 15 essais, le temps moyen a chuté de deux secondes par rapport à notre test précédent », note Car and Drive. En d’autres termes, la Model S est passée de 6 secondes en moyenne à 4 secondes après la mise à jour. C’est un gain de performances notable et surtout impressionnât pour des modifications apportées uniquement en jouant sur des lignes de code.

