Volkswagen ID.4 : l’intérieur minimaliste du SUV électrique se dévoile

La Volkswagen ID.4 dévoile son intérieur minimaliste avec une série de photo. Le design de l’habitacle du prochain SUV électrique du constructeur allemand s’inspire notamment de Tesla et d’autres concurrents.

Le Volkswagen ID.4 va faire ses débuts sur le marché mondial dès la fin septembre 2020. En attendant son lancement, Volkswagen continue de révéler au compte-goutte informations et visuels au sujet de son prochain SUV électrique. Après avoir publié quelques photos du ID.4 en juin 2020, le constructeur allemand vient de diffuser des visuels de l’intérieur.

VW adopte un design épuré, sobre et minimaliste, qui rappelle l’habitacle d’une Tesla Model 3. La marque allemande décrit l’intérieur de l’ID.4 comme « salon de bien être moderne » doté « d’un grand espace, un design épuré, un éclairage qui fait de l’effet et des matériaux de rembourrage durables ». En d’autres termes, l’intérieur se veut bien plus spacieux en comparaison de ce que proposent les autres SUV concurrents.

On remarque ensuite la présence de deux écrans, l’un situé au-dessus du volant et l’autre faisant office de panneau de contrôle central. Le premier indiquera des informations essentielles au conducteur (vitesse du véhicule, distance de sécurité, etc.) tandis que le second abritera les diverses applications pour les réglages du véhicule, la radio, les informations sur la batterie, le GPS et bien d’autres fonctions.

Volkswagen ne cède pas à la mode du « zéro bouton »

On note que Volkswagen n’a pas tiré un trait sur les boutons physiques, contrairement à Tesla qui a préféré jouer la carte du « minimalisme maximal » en intégrant toutes les fonctions du véhicule sur l’écran tactile. Non ici, on retrouve une rangée de boutons sous le tableau de bord, pour accéder facilement à la climatisation ou les warnings par exemple. En outre, le conducteur profitera de nombreuses commandes sur le volant.

Sous le pare-brise, le constructeur a intégré un système d’éclairage actif appelé ID. Light. Via cette bande lumineuse, chaque information transmise par le véhicule se voit attribuer une couleur. Cela permet au conducteur de cerner plus rapidement les infos du tableau de bord, comme un appel entrant, une modification d’itinéraire, une porte mal fermée ou un problème électronique détecté par exemple.

Pour rappel, Volkswagen lancera le ID.4 le 23 septembre 2020, tandis que les premières livraisons sont attendues en fin d’année en Europe. La production du véhicule a d’ores et déjà débuté en Allemagne dans l’usine de Zwickau du constructeur.

Source : The Verge